Of je nu op vakantie bent op Bonaire of op het eiland woont, een dag in het nationale park is altijd heerlijk. Even helemaal tot rust komen in de natuur, genieten van off road rijden, snorkelen tussen de mooiste koralen, relaxen op het strand. Papegaaien en flamingo’s spotten, de Brandaris beklimmen en voor de echte waaghalzen bestaat er ook nog een mogelijkheid om te cliff jumpen. Kortom een dag in het park verveelt nooit. Lees hier de leukste tips voor een dag naar Washington Slagbaai Nationaal Park op Bonaire

Bij de ingang van het park krijg je een overzichtelijke plattegrond en vertelt de ranger in het kort wat er allemaal te zien en te doen is. Wil je je goed voorbereiden op een dag in dit prachtige park, lees dan onderstaand artikel.

Voorbereiding op een perfecte dag in het Washington Park: Koop je toegangsticket online Je koopt je toegangskaartje tot het park eenvoudig online via: https://stinapa.bonairenaturefee.org/ Zorg dat je vroeg vertrekt Het park is open op dinsdag t/m zondag van 8.00 tot 17.00 uur maar na 14:30 uur kun je het park niet meer in. Neem voldoende eten en drinken mee Er is niets te koop in het park, water is een must, neem er voldoende van mee. En neem ook iets te eten mee.

Ontstaan van het nationale park

Washington Slagbaai Nationaal Park, in het noordwesten van Bonaire, bestond in het verleden uit twee gedeelten: Washington en Slagbaai. Het Washington-gedeelte was in gebruik als plantage, waar onder andere aloë vera en divi divi bomen werden verbouwd. Ook werd er zout gewonnen en houtskool geproduceerd. Voor de export naar Curaçao en Europa werden er ook geiten gehouden op de plantage.

De gebied was jarenlang in handen van de familie Herrera. Toen Julio Caesar ‘Boy’ Herrera (die op dat moment eigenaar was van de plantage Washington) ziek werd, besloot hij het gebied te verkopen aan de overheid. Zijn eis was om het gebied ongemoeid te laten, zodat mensen er van de natuur konden genieten. Herrera wilde daarmee voorkomen dat zijn erfgenamen het na zijn dood zouden doorverkopen aan projectontwikkelaars met bouwplannen voor het terrein.

Zodoende opende in 1969 Washington Nationaal Park. De gebouwen die nu nog bij de ingang staan en waar nu het museum en visitor center in gehuisvest zijn, waren vroeger de woning van de plantage-opzichter, een klein winkeltje en een kantoor. Visito r Center bij de ingang van het park, foto: Inge Poorthuis

In 1977 lukte het de Nederlandse overheid ook om de Slagbaai-plantage en het naastgelegen terrein aan te kopen. Deze toevoeging aan het bestaande Washington Nationaal Park leidde in 1979 tot de naamsverandering naar de huidige naam van het park: Washington Slagbaai Nationaal Park.

Het park tegenwoordig

Vandaag de dag mogen we Boy Herrera nog steeds dankbaar zijn voor de beslissing die hij destijds heeft genomen. Het Washington Slagbaai Nationaal Park bestaat namelijk uit een prachtig stuk natuurgebied. In het park wemelt het van de bedreigde diersoorten. Zo vliegen er papegaaien, parkieten en flamingo’s rond. Daarnaast is het een broedplaats voor alle vier soorten zeeschildpadden die het Caribisch gebied rijk is. En ook onder water zijn er allerlei prachtig gekleurde vissen te zien. Maar vergeet ook niet de talloze hagedissen en leguanen.

Daarnaast is het park rijk aan cultureel en historisch erfgoed. Denk aan de oude gebouwen bij het strand van Slagbaai, de vuurtoren van Malmok, maar ook het eerder genoemde museum. In het museum vind je o.a. informatie over de geologie en geschiedenis van het park en haar (dierlijke) bewoners.

Het park beschikt over drie wandelroutes, waarvan de beklimming van de hoogste berg van het eiland, de Brandaris, er één is. Tevens zijn er twee routes die per auto of fiets kunnen worden afgelegd. Ook zijn er meerdere plekken waar je het water in kunt om te zwemmen, snorkelen en duiken. Sinds 1 mei 2023 is het vanwege de Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD) niet meer toegestaan om in het park te duiken. Snorkelen en zwemmen mag nog wel.

Openingstijden van het park

Het park is iedere dag, behalve op maandag, geopend. Mocht er heel veel regen zijn gevallen en het park daardoor ontoegankelijk raken, dan wordt dit vaak via de Facebook-pagina van het park medegedeeld. Het is ook mogelijk om hierover telefonisch contact op te nemen met de organisatie van het park. Dit voorkomt dat je voor een dichte deur, in dit geval een dichte poort, komt te staan. De telefoonnummers zijn +599 788 9015 en +599 786 5229.

De reguliere openingstijden zijn van 8:00 tot 17:00 uur, na 14:30 uur worden er geen nieuwe bezoekers meer binnen gelaten. Kom dus op tijd, om alle moois dat het park te bieden heeft in alle rust te kunnen bewonderen. Op de kaart, die je bij de ingang krijgt, staan tijden genoemd bij de populaire plekken, waaronder Slagbaai. Zorg ervoor dat je voor de genoemde tijd deze plekken verlaat, om bijtijds terug te zijn bij de uitgang van het park. Ruige kust aan de noordoost zijde van het park, foto: Inge Poorthuis

Vervoer door het park

Als je besluit om op eigen gelegenheid het park te bezoeken kan dat op verschillende manieren. Je kunt het park met de auto, per fiets of lopend verkennen. Hoewel lopend, dan zul je je moeten beperken tot een klein gedeelte van het uitgestrekte park. Vanaf de ingang zijn twee wandelroutes door het park lopend te bereiken. Scooters, motoren, quads e.d. worden niet toegelaten in het park. Bij de ingang van het park is het niet mogelijk om een auto of fiets te huren, dat moet je dus zelf vooraf regelen.

Het terrein in het park is ruig en de wegen zijn onverhard. Vlaktes worden afgewisseld door heuvelachtig terrein. De wegen kunnen, met name in het regenseizoen, soms moeilijk begaanbaar zijn. Diepe geulen en veel modder kunnen je tegenstanders worden, waardoor de maximumsnelheid in het park van 30 km per uur, in veel gevallen niet eens haalbaar is. Aangeraden wordt om met een auto met 4-wheel drive of 4 x 4 aandrijving het park te betreden. Maar een wat hogere auto kan ook prima door het park. Ook wordt aangeraden om een reservewiel mee te nemen, een lekke band komt nogal eens voor. Een tank met voldoende brandstof is een must, een dag rijden eventueel met de airco aan, kost veel benzine of diesel.

Ga je op de fiets het park verkennen, kies dan in ieder geval voor een fiets met voldoende profiel op de banden en meerdere versnellingen. Vergeet ook niet een bandenplaksetje mee te nemen. De stekels van de cactussen prikken een fietsband met gemak lek. Afwisselend vlak en heuvelachtig terrein met cactussen, foto: Inge Poorthuis

Auto- en wandelroutes in het park

Het park biedt twee routes, de lange en de korte route, die per auto of per fiets afgelegd kunnen worden. De lange route loopt via de ruige noordoostkust. Door deze route te volgen kom je langs de meeste bezienswaardigheden. De korte route gaat door het hart van het park en komt o.a. langs het startpunt van de beklimming van de Brandaris.

Het voordeel van de korte route is dat je snel bij het strand van Slagbaai bent, handig wanneer je daar wilt gaan duiken. Op een gegeven moment komen de routes samen, waardoor het laatste gedeelte van de route door het park voor beide routes hetzelfde is.

Het park beschikt daarnaast over drie wandelroutes, waarvan de beklimming van de hoogste berg van het eiland, de Brandaris, er één is. De andere twee wandelroutes liggen vlakbij de ingang van het park. Vanaf de ingang is het startpunt van deze routes te voet bereikbaar.

Lees hier ons uitgebreide artikel over de drie wandelingen in Washington Slagbaai Nationaal Park.

Wat moet je meenemen naar het park?

In het verleden was er in het park een klein restaurantje waar je wat versnaperingen kon kopen. Helaas is deze gelegenheid opgedoekt, dus bezoekers van het park moeten hun eigen eten en drinken meenemen. Ga je het park in, neem dan een koelbox mee zodat je lekker kunt picknicken op de daarvoor bestemde plekken. Vergeet niet om veel drinken, met name water, mee te nemen. Voorkom dat je halverwege de dag al door jouw voorraad water heen bent. Snorkelen bij Wayaka II, foto: Sander Engelbertink

Vergeet ook jouw zwemkleding, snorkelset en handdoek niet! In Washington Slagbaai N.P. zijn meerdere plekken waar je kunt snorkelen en duiken (sinds 1 mei 2023 niet meer toegestaan). Wayaka nummer 2 is een echte aanrader om te gaan snorkelen, het koraal is daar prachtig. Bij de snorkel- en duikplekken zijn geen mogelijkheden om je om te kleden, houd daar rekening mee. Uitzondering daarop is bij het strand van Slagbaai, waar een gebouw met toiletten aanwezig is.

Zonnebrandcrème, ook al zit je misschien het grootste gedeelte van de dag in de auto, vergeet het niet mee te nemen. Smeer je sowieso goed in wanneer je de auto verlaat om iets te bekijken of om te zwemmen. Rijd je door het park met de ramen van de auto open? Smeer dan ook je armen goed in.

Doe ook je ogen een plezier, draag een goede zonnebril als je het Washington Slagbaai Nationaal Park gaat verkennen. Wil je vogels spotten? Dan is het verstandig om ook een verrekijker mee te nemen. De beste plekken om vogels te spotten zijn Pos Mangel en de uitkijktoren, vlak nadat je Slagbaai bent gepasseerd.

Wil je de Brandaris gaan beklimmen? Vergeet dan niet om stevige schoenen mee te nemen. De beklimming van de berg op teenslippers is geen goed idee. Overigens, zorg ervoor dat je voor 12:00 uur met de beklimming begint. Prachtige baai in Washington Slagbaai NP, foto: Inge Poorthuis

Wat kost de entree voor Washington Slagbaai Nationaal Park?

De entreeprijs voor het park is 40 usd per persoon voor volwassenen. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.

Koop je toegangskaartje voor het park online.

Koop je de 40 usd pas, dan mag je gratis het park in en kun je de hele vakantie duiken, snorkelen, windsurfen en kiten. Het geld gaat direct naar de natuurorganisatie STINAPA die zowel het Bonaire Marine Park beheert, als het Washington Slagbaai Nationaal Park. Dit doen ze al sinds 1969. Elke toerist die Bonaire bezoekt helpt dus mee de natuur te beschermen.

Vergeet niet je betalingsbewijs dat je per e-mail ontvangt mee te nemen, in combinatie met een geldig ID-bewijs. Vergeten? Geen nood, jouw betaling is terug te vinden. Meld dit even bij de ingang van het park. Landschap van Washington Slagbaai Nationaal Park, foto: Inge Poorthuis

Excursie naar Washington Slagbaai Nationaal Park

Hoewel verdwalen in het park bijna niet lukt, er zijn maar twee autoroutes, kan het de moeite waard zijn om een excursie te boeken naar het park. Voordeel van een excursie is dat alles voor je geregeld is. Je hoeft zelf geen eten en drinken in een koelbox mee te slepen. Tijdens de excursie is er een gids aanwezig, die je van alles kan vertellen over de geschiedenis, geologie, flora en fauna van het park. Het is dus ook nog eens een leerzame dag!

Beschik je niet over een geschikte auto om in het park te rijden of heb je alleen maar een scooter, dan is een excursie door het park de oplossing. De gids rijdt je door het park en stopt op de mooiste plekjes. Je hoeft alleen maar te genieten van de mooie omgeving.

Lees ook: Tips voor een goede voorbereiding op een vakantie naar Bonaire

Nog niet op Bonaire?

Wil jij ook genieten van al het moois dat het Washington Slagbaai Nationaal Park te bieden heeft maar ben je nog niet op Bonaire? Geen nood, hier vind je de leukste aanbiedingen naar het eiland.

Wanneer is Washington Slagbaai Nationaal Park open? Het park is dagelijks, behalve op maandag, geopend van 8:00 – 17:00 uur. Na 14:30 uur worden er geen nieuwe bezoekers meer toegelaten tot het park. Indien de wegen als gevolg van hevige regenval onbegaanbaar worden, wordt het park (deels) gesloten. Wat is de toegangsprijs van het park? De entreeprijs voor het park is 40 usd per persoon voor volwassenen. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Koop jouw toegangskaartje voor het park online op: https://stinapa.bonairenaturefee.org/. Koop je de $40,- pas, dan mag je gratis het park in en kun je de hele vakantie duiken, snorkelen, windsurfen en kiten. Het geld gaat direct naar de natuurorganisatie STINAPA die zowel het mooie Bonaire Marine Park beheert, als het Washington Slagbaai Nationaal Park. Dit doen ze al sinds 1969. Elke toerist die Bonaire bezoekt helpt dus mee de natuur te beschermen. Zijn er toiletten in het Washington Slagbaai Nationaal Park aanwezig? Bij de ingang, achter het museum is een toiletgebouw. In het park zelf zijn er alleen toiletten bij Slagbaai. Moet ik een 4 x 4 of 4-wheel drive auto hebben om door Washington Slagbaai Nationaal Park te kunnen rijden? Een wat hogere auto, met een hoge bodem, is prima voor een bezoek aan het park. Een 4 x 4 auto is dus niet per se nodig. Maar ga niet met een stadsauto of stationwagon naar het park. Kan ik wat eten en drinken kopen in Washington Slagbaai Nationaal Park? Helaas, er is geen horecagelegenheid of winkel in het park. Je zult dus zelf eten en drinken voor de hele dag mee moeten nemen.

Dit artikel bevat affiliate links

Lees ook: