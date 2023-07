Klimaatactiviste Dee Scarr luidt noodklok over afstort van glas in Bonaire Marine Park

KRALENDIJK- Klimaatactiviste Dee Scarr uit via de media haar bezorgdheid over door haar en anderen aangetroffen gebroken glas en ander afval in de zee bij de Noordpier van Bonaire.

Volgens Scarr betreft het een gebied van meer dan 10 voet (3 meter) in diameter en bestond het gestorte puin voornamelijk uit mechanisch vermalen wijnflessen en ander glasafval. Wat Scarr nog het meeste zorgen baart, is dat sinds de negen maanden die zijn verstreken sinds de ontdekking van het afval, er geen actie ondernomen is door de autoriteiten op Bonaire.

Daarnaast bleven verzoeken voor een natuurvergunning om het afval op te kunnen ruimen onbeantwoord. Inmiddels werd ook melding gemaakt van het feit bij het Openbaar Ministerie (OM) op Bonaire, maar daar werd evenmin een reactie van vernomen.

Volgens Scarr ontving zij ook van havenmeester Gunther Flannegin evenmin reactie. “Havenmeester Gunther Flanegin, heeft niet gereageerd op talloze e-mails waarin toestemming wordt gevraagd om naar het afval te duiken. Flanegin blijft volhouden dat het afval “gewoon vuilnis” is, ondanks bewijs en foto’s die wijzen op een enkele niet-lokale storting” zegt Scarr.

Inmiddels zou ook door een duiker van de Havendienst zelf bevestigd zijn dat het glas en afval afkomstig is van in elk geval één dumpincident. Flanegin zou inmiddels hebben aangevoerd “dat havens nou eenmaal dergelijk afval kunnen verwachten”.

“Het gebrek aan actie en reactie van de autoriteiten baart zorgen over de bescherming van de riffen van Bonaire en de urgentie om dit specifieke afvalprobleem aan te pakken”, zegt Scarr. Zij vraagt zich dan ook openlijk af in hoeverre bescherming van de koraalriffen rondom het eiland nog daadwerkelijk een prioriteit zijn van het Openbaar Lichaam.

Cruiseschip?

Volgens Scarr bestaat het vermoeden dat het vermalen glas en ander afval gestort werd door Silversea cruises.

Volgens Scarr wekken vooral de laconieke en onverschillige houding van de autoriteiten op het eiland bezorgdheid. “In 2005 werd er een kleinere afvalberg van dezelfde soort gevonden, ook in de buurt van de Noordpier. Dat afval werd in tien dagen door duikers verwijderd, met medewerking en waardering van de toenmalige havenmeester. De veroorzaker van de vervuiling werd vervolgd door het Marine Park en beboet”. Het ging volgens Scarr toen eveneens om Silversea Cruises.

“Waarom negeert Bonaire een afvaldump in 2022 door dezelfde overtreder die al eerder beboet is voor dezelfde misdaad in 2005?”, vraagt Scarr zich hardop af.

Verwijderd

Inmiddels is door Scarr en andere vrijwilligers, ondanks het gebrek aan medewerking, al 193 kilo aan gebroken glas en ander afval verwijderd van de plaats van de illegale stort. “Wat ik me afvraag, is waarom er zo laks wordt gereageerd op deze criminele daad. En daarnaast vraag ik me af waarom er door vrijwilligers zo weinig medewerking wordt ontvangen om het puin zo veel mogelijk te verwijderen van deze locatie”.