Cadushy Distillery met special ‘Captain Don’s Limited Edition’ whisky

KRALENDIJK- De Cadushy Distillery in Rincon introduceert een speciael ‘Captain Don’s Limited Edition’ whisky. Volgens eigenaar Eric Gietman van de Cadushy Distillery betreft het een speciale uitgave ter ere van de legendarische Captain Don Stewart.

Voor zijn initiatief heeft Gietman een prestigieuze plaquette ontvangen van Professor George Buckley van Harvard University. De plaquette bevat een fragment van Captain Don’s zeilboot. Buckley, een gerenommeerde autoriteit op het gebied van historisch behoud, is de beheerder van Captain Don’s nalatenschap.

Captain Don Stewart, bekend als “Captain Don”, was een visionaire natuurbeschermer en pionier op het gebied van ecotoerisme. “De whisky, een eerbetoon aan zijn opmerkelijke leven, is een zorgvuldig samengesteld mix van zorgvuldig geselecteerde vaten, met een uniek smaakprofiel van tropisch fruit, een hint van specerijen en een gladde afdronk”, zegt Gietman over het nieuwe product.

Gietman zegt dankbaarheid te zijn voor de erkenning door Buckly en toont zijn enthousiasme om een dergelijke bijzondere whisky aan de wereld te presenteren. “En dan eentje die de geest en prestaties van Captain Don belichaamt”, zegt Gietman trots.

Wereldwijd beschikbaar

Captain Don’s Limited Edition Whisky is wereldwijd verkrijgbaar vanaf 22 juni 2023. Een deel van de opbrengst van elke verkochte fles zullen ten goede komen aan natuurbeschermingsinspanningen op Bonaire.