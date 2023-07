Vacature HR Manager Bonaire

Onze HR Manager gaat met pensioen!

Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe HR MANAGER

(32 – 40 uur per week)

Met 8 verschillende locaties en 3 retail winkels is Dive Friends Bonaire de grootste duikschool op Bonaire. Duikers worden opgeleid van beginners tot professionele levels. We laten gasten kennis maken met de mooiste duikstekken op Bonaire. Onze ca. 60 medewerkers zetten zich 7 dagen per week in voor een perfecte beleving van onze gasten.

Wil jij onderdeel zijn van een snel groeiend en succesvol duikcentrum? Ben je communicatief sterk, enthousiast en bereid om je voor een langere tijd te vestigen op Bonaire? Dan zoeken wij jou!

Als HR Manager en lid van het managementteam ben je verantwoordelijk voor alle strategische, tactische en operationele HR-aangelegenheden voor Dive Friends Bonaire. Jij zorgt er mede voor dat medewerkers het fijn vinden om voor ons te werken en dat onze gasten tevreden weg gaan en graag terugkomen.

Profiel

Je vindt het een uitdaging om met alle facetten van HR te werken op een manier die past bij Dive Friends Bonaire nu en in de toekomst. Je weet mensen te motiveren en hoe je de bewegingen van het bedrijf kan vertalen naar doelstellingen voor medewerkers.

Jij bent de verbinder tussen het managementteam op strategisch vlak en de medewerkers. Door je sterke communicatieve vaardigheden spreek je de taal van alle medewerkers en wek je vertrouwen.

Dive Friends Bonaire heeft grote ambities en verwacht dat ook van jou. Jij hebt de ambitie om de organisatie naar een hoger level te brengen en begrijpt goed wat hiervoor nodig is.

Uiteraard moet je bereid zijn om op Bonaire te wonen en te werken. Jij bent niet bang voor een uitdaging.

Taken

Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van het strategisch beleid van de organisatie naar activiteiten voor alle lagen binnen de organisatie, inclusief je eigen tactische en operationele werkzaamheden.

Je coacht managers bij hun leidinggevende taken en hebt een actieve rol bij gesprekken.

Je draagt zorg voor een optimale bemensing van de organisatie (werving, selectie, aanstelling, doorstroom en uitstroom).

Je stelt arbeidsovereenkomsten op en verzorgt alle communicatie rond het dienstverband voor medewerkers.

Je adviseert directeur en management over HR-aangelegenheden en bent een professionele sparringpartner voor hen.

Je draagt zorg voor de personeels- en salarisadministratie.

Natuurlijk kunnen we niet alles in deze tekst vermelden, want er is nog veel meer…….

Jij hebt minimaal

HBO/WO-opleiding op het gebied van HR.

Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie (minimaal 3 jaar).

Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, in zowel Nederlands als in het Engels. Een derde taal is een pre.

Flexibele houding & stressbestendig.

Geldig rijbewijs.

Wat kan je van ons verwachten?

Een arbeidsovereenkomst van 32 – 40 uur.

De mogelijkheid om te duiken en/of hiervoor opgeleid te worden.

Een marktconform salaris.

Verschillende personeelsdeals op Bonaire.

Solliciteren?

Stuur je sollicitatie naar [email protected]

Website: www.divefriendsbonaire.com

Instagram: @divefriendsbonaire