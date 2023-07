Politie meldt verschillende aanhoudingen en ongevallen

KRALENDIJK – In de afgelopen week hebben zich op het eiland diverse incidenten voorgedaan, waaronder aanrijdingen, aanhoudingen en gewelddadige confrontaties. De politie heeft actie ondernomen om de betrokken personen verantwoordelijk te houden voor hun daden. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

Een van de incidenten vond plaats op vrijdag 7 juli op de Kaya Bonaire, waar een zwarte Audi tegen een geparkeerde huurauto botste en vervolgens door reed. De politie is op zoek naar de verantwoordelijke bestuurder van het voertuig.

Op dezelfde dag vond er ook een aanrijding plaats op de Kaya Korona tussen twee voertuigen. Een van de bestuurders kon geen geldig rijbewijs en verzekeringsdocumenten overleggen en werd beboet.

Op zaterdag 8 juli vond er een aanrijding plaats op de Kaminda Onima. Bij een controle bleek een van de bestuurders onder invloed van alcohol te zijn. De 44-jarige man is aangehouden en wordt beschuldigd van rijden onder invloed.

Geweld

Verder is er op dezelfde dag een persoon gearresteerd wegens overtreding van de Wapenwet BES. De politie ontving een melding dat een 63-jarige man met een steekwapen rondliep op de Kaya Industria. De verdachte is aangehouden en zal worden vervolgd volgens de geldende wetgeving.

Op zaterdagochtend vond er nog een gewelddadig incident plaats op de Kaya C.D. Crestian. Een man stak een andere man neer, waarna het slachtoffer in zijn auto stapte en naar een veiligere locatie reed om hulp te zoeken. De dader, een 72-jarige man, is gearresteerd op verdenking van mishandeling met een wapen. Het onderzoek naar deze zaak loopt nog.

Verkeer

Op zondag 9 juli raakte een bestuurder gewond bij een aanrijding op de Kaya Korona tussen een pick-up en een scooter. De scooterbestuurder had geen geldig rijbewijs en verzekeringsdocumenten bij zich en ontving een boete.

Op zondagavond vond er ook een auto-ongeluk plaats op de Kaminda La Union. De bestuurder belandde met zijn voertuig in de bosjes en raakte gewond. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

Een ander verkeersincident vond plaats op maandag 10 juli op de Kaminda Tra’i Montaña, waar een auto over de kop sloeg. De bestuurder probeerde twee voertuigen in te halen, maar verloor de controle en belandde ondersteboven in de bosjes. De bestuurder is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Tot slot vond er op dinsdag 11 juli een vechtpartij plaats tussen twee vrouwen in een vestiging op de Kaya Soeur Bartola. Een politiepatrouille bevond zich vanwege een andere assistentie in het gebouw en kon het gevecht stoppen en de twee vrouwen aanhouden. Een 29-jarige vrouw en een 22-jarige vrouw zijn aangehouden voor mishandeling.

De politie roept getuigen van de incidenten op om zich te melden.