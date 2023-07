Overheden oefenen met oliebestrijding in haven van Kralendijk

KRALENDIJK- Op 28 juni en 29 juni zijn er in de operationele trainingen gehouden in de haven van Kralendijk om te oefenen met oliebestrijding.

De trainingen, georganiseerd door Rijkswaterstaat in samenwerking met Stinapa, het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en Sleepbootbedrijf Kompania Di Tou Bonaire (KTB) zijn gericht op het klaarstaan en weten hoe te handelen bij eventuele olieverontreiniging op wateroppervlakken. Er is onder meer getraind met materialen die ingezet kunnen worden voor oliebestrijding. De training dient om de paraatheid te vergroten, in het geval het ooit mocht komen tot een daadwerkelijk lek.

Oliebestrijding in de wateren rond de BES-eilanden is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat Zee en Delta. Sinds 1 mei (Bonaire) en 1 juni (Sint Eustatius en Saba) is KTB gestart met de uitvoering van de stand-by contracten voor Responseservice Maritieme Incidents in Caribisch Nederland.

Het contract houdt in dat er een response schip beschikbaar is, oefeningen worden uitgevoerd en onderhoudt wordt gepleegd op het oliebestrijdingsmaterieel gestationeerd op Sint-Eustatius, Saba en Bonaire.