Vacature Teamleider Entree Bonaire

Fundashon FORMA is een stichting voor volwasseneneducatie en onderwijs met als doel volwassenen een kans op educatie, vorming en/of onderwijs te bieden, zodat zij een volwaardige plek kunnen innemen op de arbeidsmarkt.

Functieomschrijving:

De Teamleider Entree (40 uur) draagt bij aan de ontwikkeling van het onderwijsprogramma op afdelingsniveau, coördineert de uitvoering ervan, geeft onderwijs aan participanten/ studenten en geeft leiding aan de medewerkers binnen de betreffende afdeling. Tevens kan de Teamleider Entree belast worden met een commerciële taak ten behoeve van FORMA. De functie wordt uitgevoerd binnen de unit Onderwijs. De Unit Onderwijs bestaat uit de vijf afdelingen: Sociale Kanstraject Jongeren (SKJ), Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), Cursussen, Alfabetisering en Zorg.

Functie-eisen:

HBO-opleiding in didactiek, opleidingskunde, pedagogiek of vergelijkbaar dan wel een pedagogisch getuigschrift;

Minimaal vijf (5) jaar werkervaring in een onderwijsorganisatie;

Aantoonbaar leidinggevende capaciteiten en enthousiast in het omgaan met mensen;

Uitstekende beheersing van het Papiaments en Nederlands in woord en schrift;

Analytisch vermogen, Organisatorisch, Tact, Advisering, Oplossingsgericht, handelen, Sociaal-communicatief vaardig, Proactief, Doceren, Overtuigingskracht, Integer.

Wij ontvangen graag uw sollicitatiebrief met cv uiterlijk zondag 20 augustus 2023.

Deze kunt u mailen naar mw. Charmaine Alberto, HR-manager, email: [email protected]. Heeft u vragen over de vacature, neem dan tijdens kantooruren contact op met de Onderwijsmanager, mw. Desiree Manuel, op telefoonnummer: +599 7176949. Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Tussen 14 juli tot en met 14 augustus 2023 is FORMA gesloten in verband met schoolvakantie.

Interne kandidaten die voldoen aan de functieomschrijving genieten de voorkeur.

Bekijk de volledige omschrijving hier:

https://qrco.de/be8fSQ