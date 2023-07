TUI vermindert komende winter aantal wekelijkse vluchten op Bonaire van elke dag naar vijf keer per week

RIJSWIJK – TUI vliegt komende winter minder op Bonaire dan nu het geval is. Vanaf 30 oktober wordt niet meer elke dag bedient vanuit Amsterdam, maar vijf keer per week. De donderdag- en zondagvlucht verdwijnen. Drie keer per week gaat het vliegtuig nonstop naar Kralendijk, op dinsdag, vrijdag en zaterdag.

De terugreis van Flamingo-airport naar Amsterdam is nu nog zeven keer per week rechtstreeks, dat wordt in de winter twee keer per week non-stop, op maandag en woensdag en via Curaçao op dinsdag, vrijdag en zaterdag. De vluchten worden uitgevoerd met een Boeing 787 Dreamliner.

Aruba

Ook op Aruba wijzigt het vliegschema. TUI vliegt straks, net als nu drie keer per week, maar de zaterdagvlucht verhuist naar zondag. Deze vlucht en de maandagvlucht gaan non-stop. De donderdagvlucht gaat via Curaçao.

De terugreis vanuit Oranjestad naar Amsterdam was op donderdag altijd non-stop en op zaterdag via Bonaire en maandag via Curaçao. Vanaf 30 oktober gaat de donderdagvlucht rechtreeks en de andere twee vluchten via Curaçao.

Curaçao

Tui vliegt vanaf 30 oktober ook elke dag twee keer naar Curaçao. Veertien keer in totaal, drie vluchten wekelijks erbij. Nu vliegt de luchtvaartmaatschappij alleen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag met twee toestellen.

Van de twee vluchten gaat er in ieder geval elke dag één vlucht nonstop naar Curaçao, de tweede vlucht gaat via Aruba, Bonaire of Punta Cana in de Dominicaanse Republiek. Wie non stop wil vliegen moet net als nu goed opletten bij het boeken.

Cabincrew

Om alle vluchten uit te kunnen voeren, heeft TUI onlangs achttien nieuwe lokale cabin crew leden op Curaçao geworven. Naast Nederlands spreken zij ook allemaal Papiaments.

Met deze nieuwe collega’s heeft TUI inmiddels een groep van zo’n zestig lokale cabincrew die speciaal op de route van en naar de ABC-eilanden kan worden ingezet.