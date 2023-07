Kustwacht assisteert zeilvaartuig nabij Saba

THE BOTTOM – In de vroege ochtend uren van dinsdag 10 juli, kreeg het Maritieme Operatie Center een melding van een zeilvaartuig die assistentie nodig had nabij Saba.

De meertros was gebroken en het zeilvaartuig vast liep op de rotsen aan de Westkant van het eiland.

Een in de omgeving aanwezig zeilvaartuig heeft initieel assistentie verleend door de mensen van het gestrand vaartuig van boord te halen.

Even later heeft het Kustwacht vaartuig ‘Metal Shark’ assistentie verleend door in totaal 23 personen, waarvan 21 minderjarigen, naar de haven van Saba te brengen. Er waren gelukkig geen gewonden te betreuren.