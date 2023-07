Gedeputeerde in gesprek over ferryverbinding tussen Bonaire en Curaçao

KRALENDIJK – Op vrijdag 7 juli heeft gedeputeerde Jolinda Craane gesproken met een delegatie van het bedrijf Caribbean Fast Ferry Company BV (CFFC) en de organisatie van Instituto pa Desaroyo Ekonómiko Boneriano – IDEP (Instituut voor Economische Ontwikkeling Bonaire) over een mogelijke ferryverbinding tussen Bonaire en Curaçao.

Het gesprek was bedoeld om de intentie om de vervoersmogelijkheden en mobiliteit uit te breiden tussen Bonaire en Curaçao te bespreken. CFFC heeft een uiteenzetting gegeven van de vervoersdienst per fast ferry tussen Bonaire en Curaçao. De presentatie zoomde in op het project met betrekking tot de voorbereiding van maritiem beheer, alsmede de logistieke oplossingen op korte termijn.

Een snelle veerverbinding zal bijdragen aan de mobiliteitsmogelijkheden tussen Bonaire en Curaçao wat een positieve groei van het toerisme op Bonaire zal bevorderen.