De tekst is in Papiamentu hieronder te lezen.

Omdat jij begrijpt dat je werken in de kinderopvang altijd samen doet. Tover jij de ene na de andere glimlach op gezichtjes? Werk je graag mét en vóór kinderen? En ben je op zoek naar een mooie uitdaging? Dan is deze vacature voor pedagogisch medewerker misschien wat voor jou!

De functie

Als pedagogisch medewerker bij onze stichting maak je elke dag bijzonder voor onze kinderen. We spelen samen en we ontdekken samen. En dit in een fijne, gezonde en veilige omgeving. Samen met collega’s bedenk je regelmatig nieuwe activiteiten, natuurlijk gericht op ontwikkeling, maar ook op plezier. Zo helpen we onze kinderen op een speelse manier een stapje verder in hun ontwikkeling.

Bij ons

Onze stichting biedt kinderopvang voor kinderen vanaf 0 tot 12 jaar in 6 verschillende locaties. Er wordt hard gewerkt, maar ook hard gelachen.

Wij vragen

Een mbo-niveau 2 of 3 diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, SPW of soortgelijk;

Jouw werkervaring maakt dat je kennis hebt van belangrijke hygiëne- en veiligheidseisen;

Natuurlijk ben je communicatief hartstikke vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;

Je houdt van (buiten)spelen en je vindt het leuk om nieuwe activiteiten te bedenken;

Je bent creatief, vrolijk en kinderen voelen zich bij jou op hun gemak;

Jouw drive en flexibele werkhouding, maken jou een fijne collega en een echte aanvulling voor ons team!

Én we vragen een VOG.

Meer informatie & solliciteren

Heb je nog vragen over de vacature? Neem contact op met Jennifer via telefoonnummer: +599 701 8870

Meer informatie over onze organisatie vind je hier:

www.kinderopvangbonaire.com

Direct solliciteren? Stuur je c.v. en motivatiebrief naar [email protected]

Vakatura trahadó pedagógiko na Fundashon Akohida Profeshonal pa Mucha

Pasobra bo ta komprondé ku akohida di mucha ta algu ku nos ta hasi huntu. Bo ta gusta “tover” un sonrisa riba kara di chikitinan? Bo ta gusta traha pa i ku mucha? Bo ta buskando un reto nobo?

Kisas e vakatura aki ta algu pa bo!

E funshon

Un trahadó pedagógiko den nos fundashon ta hasi kada dia un dia speshal pa nos muchanan.

Nos ta hunga i deskubrí kosnan nobo huntu ku nan, den un ambiente alegre, seif i sigur.

Huntu ku bo koleganan bo ta organisá regularmente aktividatnan nobo, dirigí riba desaroyo i alegria di e mucha. Asina nos ta yuda nos muchanan pa di un manera plasentero sigui bai dilanti den nan desaroyo.

Serka nos

Nos fundashon ta ofresé akohida pa mucha entre 0 pa 12 aña na 7 diferente lokashon.

Nos ta traha duru pero nos ta pasa hopi prèt tambe tur dia huntu.

Eksigensha

Nos ta pidi

SPW MBO nivel 2 òf 3 diplomá òf ekivalente

bo tin eksprensha ku reglanan importante di higiena i seguridat.

bo ta komuniká bon den papiamento, hulandes i ingles

bo ta gusta hunga (pafó) ku muchanan i bo ta haña leuk pa pensa i organisá aktividatnan nobo

bo ta kreativo, alegre, i muchanan ta sintinan bon i seif serka bo

bo “drive” i flexibilidat den trabou ta hasi bo un miembro balioso di nos tim!

VOG

Mas informashon i solisitut?

Bo tin mas pregunta tokante e vakatura aki?

Tuma kontakto ku Jennifer na +599 701 8870

Bo por haña mas informashon tokante nos organisashon na: www.kinderopvangbonaire.com

Solisitá dirèkt?

Manda bo cv i karta di motivashon na [email protected]