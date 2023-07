Staatssecretaris van Huffelen wil ook in demissionair kabinet werken aan Caribische dossiers

DEN HAAG- Staatssecretaris Alexandra van Huffelen zegt het jammer te vinden dat het kabinet is gevallen, maar toch voornemens te zijn zich ook in een demissionair kabinet in te blijven zetten voor wat zij beschrijft als dossiers die betrekking hebben op het Caribisch deel van het Koninkrijk.

“Het kabinet is gevallen. Helaas hebben we deze week de inhoudelijke verschillen niet kunnen overbruggen. En dat is ontzettend zuur! Niet in de laatste plaats voor de inwoners van de Caribische eilanden en digitale uitdagingen waar ik dagelijks samen met alle collega’s aan werk”, aldus Van Huffelen.

De demissionair staatssecretaris zegt op haar LinkedIn pagina met voldoening terug te kijken op wat de afgelopen 1,5 jaar bereikt werd voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

“Maar het werk is nog niet klaar. Ik wil, ook in een demissionair kabinet, nog veel dossiers vooruit helpen. Want de inwoners van de Caribische delen van het Koninkrijk en de uitdagingen om iedereen mee te laten doen in de digitale wereld en die betrouwbaar en veilig te maken, hebben geen tijd om te wachten”, aldus van Huffelen.

Lof

Hoewel veel inwoners van Caribisch Nederland in het begin niet goed wisten wat zij van Alexandra van Huffelen konden verwachten, krijgt zij anderhalf jaar verder van velen toch ook de nodige lof toegezwaaid. Verschillende dossier zijn onder het bewind van de D66 bewindsvrouw in relatief korte tijd een stuk verder gekomen, dan onder haar voorganger Raymond Knops (CDA). Daarnaast viel op dat zij als één van de weinigen de dialoog met inwoners van de eilanden actief opzocht en niet bang was zich kwetsbaar op te stellen.

Losse heupen

Een spontaan dansje met minister president Gilmar Pisas van Curaçao, waarin Van Huffelen liet zien beslist niet de gangbare Europese ‘stijve heupen’ heupen te hebben, stal de harten van veel inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk. Ondanks haar populariteit op de eilanden, is de Nederlandse pers vaak opvallend negatief over de inmiddels demissionaire staatssecretaris.