Bonaire heeft als bijnaam ‘Divers Paradise’ en die naam is niet geheel onterecht. De onderwaterwereld is een waar paradijs. Maar wil je liever niet duiken? Snorkelend kun je ook prima genieten van de schitterende vissen en koralen. Misschien kom je zelfs een zeeschildpad of rog tegen! Of heb je het geluk om een bait ball te spotten! Lees hier over de top 5 van de mooiste snorkelplekken op het eiland en nog vele andere tips voor het snorkelen op Bonaire.

Het eiland Bonaire ligt in de Caribische Zee. Met een gemiddelde zeewatertemperatuur van 27 graden Celsius kun je hier het hele jaar prima snorkelen. Het zeewater aan de westkust van het eiland is bovendien erg kalm en helder. Het zicht onderwater is meestal enkele tientallen meters! Bovendien zijn de meeste mooie snorkelplekken vanaf het strand bereikbaar.

Tips tijdens het snorkelen

Alles begint natuurlijk met goed materiaal. Op Bonaire zijn tientallen duikshops met collecties van alle bekende merken. Maar je zou ook, voordat je op vakantie gaat naar Bonaire alvast jouw uitrusting kunnen aanschaffen. Dat scheelt weer tijd, die je kunt besteden aan een keer vaker snorkelen. Hieronder een opsomming waar je aan moet denken tijdens het snorkelen.

Draag een speciaal zwemshirt met UV-bescherming. Een katoenen t-shirt kan natuurlijk ook, maar je zult al snel merken dat dit in het water erg ruim wordt. Dit zwemt niet echt fijn. Wil je geen shirt aan tijdens het snorkelen, smeer jezelf dan goed in met zonnebrandcrème voordat je gaat snorkelen. Kies voor een product dat de koraalriffen niet aantast. Vergeet vooral je achterwerk en de achterkant van jouw benen niet in te smeren. Doordat je horizontaal in het water ligt vangen deze veel zon. Een zeeschildpad bij Klein Bonaire, foto: Inge Poorthuis

Ben je geen held in het water? Of vind je het lastig om in zee te zwemmen? Hoewel de zee aan de westzijde van Bonaire erg kalm is, kun je toch wel iets golfslag verwachten. Laat je daardoor niet weerhouden, er zijn namelijk allerlei drijfmiddelen in de handel. Denk daarbij aan zwemvesten, maar soms kan alleen een pool noodle al uitkomst bieden. Niets om je voor te schamen: ‘Better safe than sorry!’.

De meeste stranden op Bonaire bestaan uit losse brokken afgestorven koraal. Om je makkelijk over het strand te verplaatsen zijn waterschoentjes de oplossing. Je loopt hiermee zonder veel moeite het water in en je kunt ze aanhouden tijdens het snorkelen. Tegenwoordig hebben ze waterschoenen in alle kleuren en maten. Voor de minder geoefende zwemmer zijn zwemvinnen een must. Zwemmen kost zo veel minder moeite en mocht er wat stroming zijn dan zwem je eenvoudig terug naar het strand. Wil je met zwemvliezen de zee in, loop dan achterwaarts het water in, dit voorkomt hilarische taferelen.

Full face masker of regulier masker

Zorg dat je een goed passend masker hebt, waar geen water langs loopt. Je kunt kiezen voor een regulier masker, bestaande uit een losse duikbril en snorkel. Maar misschien vind je is een full face snorkelmasker (dat je hele gezicht bedekt) wel prettiger. Een regulier masker

De voordelen van een full face mask zijn dat je, als je het masker draagt, door zowel je neus als mond kunt blijven ademen. Ook heb je een ruimer blikveld voor beter zicht onder water in vergelijking met de meeste reguliere maskers. Een nadeel van een full face masker is dat je er niet mee onder water kunt zwemmen of er een hoekduik mee kunt maken. Dus als je onder je iets ziet wat je van dichtbij wilt bekijken, zul je met een dergelijk masker aan de oppervlakte moeten blijven.

Mocht er tijdens het snorkelen onverhoopt wat water in jouw masker lopen, maak de rubberen of elastieken hoofdband iets wijder. Zodoende komt het masker iets losser op je gezicht en daarmee is het probleem vaak al opgelost. Beslaat je masker steeds? Dan wordt het tijd dat je anti condens middel gebruikt. Een anti fog spray verlost je van een beslagen masker, zodat je alles weer helder kunt zien. Het is echt een wondermiddel als je het goed gebruikt, lees voor gebruik de verpakking!

Wil je tijdens het snorkelen af en toe naar beneden duiken, dan zijn zwemvinnen ook handig

Waardevolle spullen tijdens het snorkelen

Je bent eindelijk bij die leuke snorkelplek, hebt al je uitrusting mee en dan bedenk je je ineens dat je je sleutels en portemonnee nog in je tas hebt zitten. Niet handig…

Gelukkig zijn er tegenwoordig waterdichte kokers, in alle soorten en maten, te koop waar je je sleutels en pasjes in kunt doen. Voor jouw telefoon zijn er ook waterdichte hoesjes te koop. Zo kun je jouw spullen veilig meenemen het water in.

Wat je verder moet weten over snorkelen op Bonaire

De zee rondom Bonaire is een beschermd gebied, het Bonaire National Marine Park. Wil je gebruik maken van de zee, in welke vorm dan ook, dan ben je verplicht om de ‘nature fee’ te betalen. De nature fee is 40 USD per persoon. Bewoners van Bonaire, Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Sint Eustatius en Saba hoeven geen nature fee te betalen.

Je kunt de ‘nature fee’ eenvoudig online betalen op de website van STINAPA. Deze organisatie is verantwoordelijk voor het natuurbehoud en onderhoud aan de natuur op Bonaire. Na betaling van de ‘nature fee’ ontvang je je e-ticket per e-mail. Het e-ticket is een kalenderjaar geldig. Je kunt het e-ticket printen maar ook opslaan in je telefoon. Regel de ‘nature fee’ alvast voor vertrek naar Bonaire. Meer informatie over de ‘nature fee’. Een papegaaivis

Voor de onderwaterwereld geldt: alleen kijken, niets aanraken. Koralen zijn erg kwetsbaar, groeien traag en sterven bij de kleinste verstoring snel af. Ook zijn er nogal wat vissen onder water die giftig zijn, een steek van sommige soorten kan zelfs dodelijk zijn. Laat je daar vooral niet door afschrikken om te gaan snorkelen, maar houd je handen thuis. Let ook op waar jij jouw voeten (eventueel met vinnen) tijdens het snorkelen neerzet. Met je voeten kun je namelijk ook veel schade aanrichten aan het koraal en hier en daar liggen er zee-egels op de bodem.

Top 5 snorkelplekken op Bonaire

Op Bonaire worden snorkel- en duikplekken aangegeven met gele stenen die langs de kant van de weg liggen. Hierop staat met zwarte letters de naam van de betreffende plek geschreven. Deze zijn ook weer terug te vinden op de plattegrond van het eiland.

Hieronder vind je een overzicht, in willekeurige volgorde, van de mooiste plekken om te snorkelen op Bonaire.

1000 Steps

Ten noorden van de hoofdstad Kralendijk, aan de ’toeristenweg’ richting het Gotomeer, ligt 1000 Steps. De duik- en snorkelplek komt aan haar naam doordat duikers met al hun uitrusting, na hun duik, de trap naar boven moeten beklimmen. Dit voelt alsof de trap 1000 treden heeft, vandaar de naam ‘1000 Steps’. Gelukkig heeft de trap veel minder treden dan de naam doet vermoeden, het zijn er ‘slechts’ 67. 1000 Steps – foto: Inge Poorthuis

Het strand van 1000 Steps bestaat uit koraalstukken, waterschoenen komen hier dus van pas. Onderwater word je getrakteerd op de mooiste koralen. Deze snorkelplek staat bekend om het spotten van zeeschildpadden. Kom laat in de middag, wanneer de meeste snorkelaars en duikers vertrokken zijn, en de kans is groot dat je er één of meerdere spot.

Klein Bonaire

Het onbewoonde eilandje voor de kust van Bonaire staat bekend om haar prachtige koraalriffen. Je kunt Klein Bonaire eenvoudig bereiken met de watertaxi die vanaf meerdere punten in Kralendijk vertrekt. De overtocht duurt 15 à 30 minuten, afhankelijk van waar je opstapt. De watertaxi zet je af op ‘No Name Beach’, het prachtige zandstrand van Klein Bonaire.

Eenmaal op het eiland kun je lopend over het strand in zuidelijke richting (de richting van het centrum van Kralendijk) een gele paal vinden. Hier kun je makkelijk het water in te komen om te gaan snorkelen. Je laat je dan al snorkelend met de stroming meedrijven om weer bij ‘No Name Beach’ uit te komen. No Name Beach op Klein Bonaire, foto: Inge Poorthuis

Op verzoek en indien mogelijk kan de watertaxi je ook in het water droppen zodat je nog verder met de stroming mee kunt snorkelen. Je drijft dan weer terug naar ‘No Name Beach’.

Wil je volop genieten van de mooie koraalriffen van Klein Bonaire en plekken zien waar je lopend en/of met de watertaxi niet kunt komen? Boek dan één van deze snorkelexcursies. Afhankelijk van welke excursie je boekt, gaat er een gids mee het water in en zijn drankjes en een maaltijd aan boord inbegrepen. Wel zo handig, want op Klein Bonaire zijn geen faciliteiten (restaurant of toiletten) aanwezig.

Wayaka II

Deze snorkel- en duikstek ligt in het Washington Slagbaai Nationaal Park. Dus heb je een dag in het park gepland, vergeet niet om jouw snorkelspullen mee te nemen. Wayaka II is bereikbaar door een korte trap af te dalen. Je komt uit bij een klein zandstrandje vanaf waar je direct de zee inloopt. Snorkelen bij Wayaka II, foto: Sander Engelbertink

Het koraal op deze plek is prachtig en er zwemmen regelmatig grote papagaaivissen rond. Let wel op, de koralen groeien hier tot vlak onder, of bij laag water zelfs iets boven, het wateroppervlakte. Kijk dus tijdens het snorkelen niet alleen naar beneden, maar ook af en toe naar links en rechts, om een botsing met de kwetsbare koralen te voorkomen.

Lac Bay

Wil je een bijzondere snorkelbelevenis meemaken, dan moet je zeker gaan snorkelen in de mangrove van Lac Bay. Het mangrovegebied rondom Lac Bay is helemaal beschermd en het is verboden om dit te betreden zonder een gediplomeerde gids. Gelukkig worden er excursies georganiseerd waar je per kajak de mangrove gaat ontdekken. Tijdens de kajaktocht maak je een stop om te snorkelen tussen de wortels van de mangrove. Kayaktour door de mangrove, foto: Inge Poorthuis

Verwacht geen grote koralen en grote gekleurde vissen. De mangrove functioneren als een ‘kraamkamer’ voor de onderwaterwereld op Bonaire. Dit is de plek waar de jonge visjes geboren worden en opgroeien. Snorkelend tussen de wortels van de mangrove, die onder water begroeid zijn met prachtig gekleurde sponzen, kom je dus regelmatig scholen met kleine vissen tegen. Door in dit gebied te gaan snorkelen krijg je echt een totaalbeeld van de onderwaterwereld van Bonaire. In Lac Bay worden overigens ook vaak zeeschildpadden gezien. Let op: omdat dit mangrovegebied zo belangrijk is voor Bonaire kun je hier echt geen gewoon zonnebrandmiddel gebruiken. Een shirt met lange mouwen en een pet of zonnehoed is een must en, indien echt nodig, koraalvriendelijke zonnebrandcreme. Deze is te koop bij het Mangrove info center waar je meteen je kajaktour kunt boeken.

Salt Pier

In het zuiden van Bonaire, tegenover de zoutpannen en zoutbergen, ligt de zoutpier. Vlak voor de pier kun je veilig het water in en uit. Ook hier liggen veel losse stukken koraal op het strand, dus neem je waterschoenen mee. Al snorkelend kom je in een totaal andere, industrieel ogende, onderwaterwereld terecht. De constructie van de pier steekt hier namelijk in de bodem van de zee. De Salt Pier op Bonaire, foto: Inge Poorthuis

De meterslange palen van de pier zijn begroeid met sponzen en koralen. Tussen de palen en onder de platforms, hangen barracuda’s te chillen. Af en toe kom je er ook een grote murene tegen. En ook hier worden regelmatig zeeschildpadden gespot. Het is altijd een bijzondere belevenis om hier te snorkelen.

Let op: ligt er een schip aan de pier, dan is het niet toegestaan om hier te gaan snorkelen of duiken.

Top 5 van de mooiste snorkelplekken op Bonaire

De onderwaterwereld op Bonaire staat bekend als één van de mooiste ter wereld. Al snorkelend lijkt het of je je door een aquarium voortbeweegt. De mooiste vissen en prachtigste koralen trekken aan je voorbij. Wil je dit met eigen ogen aanschouwen? Wacht dan niet en boek hier jouw vakantie online. Tot snel onder water! Een zeeschildpad bij de Salt Pier, foto: Sander Engelbertink