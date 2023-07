Vacature Recovery Verpleegkundige Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen:

Voor de afdeling Special Care zijn wij op zoek naar een recoveryverpleegkundige. Als recoveryverpleegkundige bereid je de recovery voor, je bewaakt, verzorgt en stabiliseert pas geopereerde patiënten. Je verricht verpleegkundige werkzaamheden, medisch ondersteunende handelingen en afrondende beheerwerkzaamheden. Je maakt en houdt de holding- en recoveryruimte gebruiksklaar conform de geldende voorschriften en richtlijnen. Maakt apparatuur gebruiksklaar, controleert en bedient de benodigde bewakingsapparatuur. Je communiceert en draagt zorg voor informatieoverdracht naar collega’s inzake het zorgplan.

Dit neem je mee:

Je bent in bezit van een recovery verpleegkunidge diploma.

Je hebt meer dan een jaar ervaring in het ziekenhuis opgedaan en beschikt over een BIG registratie.

Daarnaast heb je passie voor het vak en stel je vanuit jouw professionele deskundigheid de patiënt centraal. Samenwerking en goed overleg in een multidisciplinair team zijn voor jou onmisbaar.

Dit bieden we je:

Een interessante, afwisselende en uitdagende baan binnen een zorg vernieuwende orga­nisatie. Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw. Het salaris bedraagt minimaal USD 2761,- en maximaal USD 3735,- bruto per maand, FWG 45 bij een fulltime dienstverband (40 uur p/w).

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste maanden.

En ook belangrijk:

Je kunt goed in teamverband werken, bent flexibel en bent bereid volgens een wisselend dienstrooster werkzaam te zijn. Als je je naast in het Nederlands en Engels ook in het Papiaments en Spaans kunt uitdrukken is dat een pre.

Solliciteren?

https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/recovery-verpleegkundige