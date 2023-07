PCN erkent AFBW als vertegenwoordiger van werknemers

KRALENDIJK – Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft vakbond AFBW erkend als vertegenwoordiger van de medewerkers van het pensioenfonds.

De erkenning komt nadat zich in de loop der tijd een groeiend aantal medewerkers van PCN-lid was geworden van de vakbond.

“Als geen ander onderkent PCN het belang van goede arbeidsvoorwaarden en een gemotiveerd team”, aldus voorzitter Harald Linkels. “Hoewel PCN al goede voorwaarden kent, kan het voor zowel de werkgever als de werknemers voordelig zijn afspraken centraal te regelen”.

Inmiddels hebben PCN en AFBW ook een erkenningsconvenant getekend, met daarin een aantal afspraken.

Constructief

PCN ziet uit naar een positieve en constructieve samenwerking met de AFBW, in het belang van de werknemers, de organisatie en haar aangesloten deelnemers. Momenteel heeft PCN 10 medewerkers in dienst, verdeeld over Bonaire en St.-Eustatius.