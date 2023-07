MBO Bonaire viert recordaantal diploma’s en eretitels

KRALENDIJK – Een historische mijlpaal voor MBO Bonaire want nooit eerder ontvingen zoveel studenten hun diploma. Deze week waren er 139 trotse afgestudeerden. Bovendien vielen er verschillende eervolle vermeldingen te vieren.

De diploma-uitreiking was er eentje voor in de boeken. Het zette niet alleen een recordaantal geslaagden in de spotlights, maar ook een selecte groep studenten die met hun doorzettingsvermogen en discipline boven de rest uitstaken. Negen studenten, waaronder Naphtaly Molina en Sharitee Felicia, rondde hun opleiding versneld af en verkortten daarmee hun studietijd met een jaar.

Marisol Winklaar, student van de opleiding Beveiliger, mocht haar diploma met een cum laude vermelding in ontvangst nemen. Haar uitzonderlijke prestaties,een gemiddeld cijfer van een 8 of hoger en hoge eindexamenscores, verdienden deze eretitel.

Dit jaar kende ook een primeur voor de opleiding Beveiliger, die twee jaar geleden van start ging. De diploma-uitreiking was de eerste in zijn soort, en werd gevierd met aanwezigheid van medewerkers van justitiële inrichtingen en beveiligingsbedrijven.

Uitreiking

Met een feestelijk goud-zwart decor vond de uitreiking plaats, onder toeziend oog van familie, vrienden en leermeesters. De studenten werden op gepaste wijze in het zonnetje gezet, en vierden deze belangrijke mijlpaal in hun leven.

Liset de Keijzer, interim unitdirecteur van MBO Bonaire, uitte haar bewondering voor de studenten: “Ze hebben ontzettend hard gewerkt, en dat zie je terug in de resultaten. Namens het hele team wens ik alle afgestudeerden veel succes in hun volgende avontuur”.