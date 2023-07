Bonaire ontving in eerste half jaar meer bezoekers dan in dezelfde periode vorig jaar

KRALENDIJK – Bonaire ontving in de eerste zes maanden van 2023 meer bezoekers dan in dezelfde periode een jaar geleden. Het gaat om in totaal 88.749 bezoekers, dat is 3,3 procent meer dan in 2022 en 6,8 procent meer dan in 2019, voor de coronaperiode.

Bijna de helft van deze bezoekers (46,47 procent) kwam uit Nederland. De Verenigde Staten was goed voor bijna een kwart van de bezoekers (24,05 procent). Gemiddeld verbleven de bezoekers negen nachten op het eiland.

In 40 procent van de gevallen ging het om bezoekers die voor de eerste keer naar Bonaire kwamen, de rest was al eens eerder geweest. Een kwart van al deze bezoekers was al twee tot vijf keer eerder op het eiland geweest. De meerderheid van de bezoekers is tussen de 45 en 64 jaar oud.

Cruise industrie

In de eerste vijf maanden van dit jaar bezochten in totaal 108 cruiseschepen het eiland. Aan boord van deze cruiseschepen waren in totaal 275.702 passagiers. De cijfers van de maand juni zijn op dit moment nog niet bekendgemaakt.