Vacatures Eilandgriffie openbaar lichaam Bonaire

De organisatie



Namens de Eilandgriffie van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) zijn wij op zoek naar diverse medewerkers. De Eilandgriffie vervult een essentiële rol bij het functioneren van de lokale democratie. Zo ondersteunt zij de Eilandsraad en de Eilandsraadsleden bij hun taken en zorgt zij voor een goede organisatie en procesbegeleiding van raadsvergaderingen en andere raadsactiviteiten. De Eilandgriffie is momenteel bezig met een stevig herinrichtings- en verbetertraject om de institutionele capaciteit van de Eilandsraad en de democratische besluitvorming en -verantwoording aanzienlijk te versterken. Wij komen namens de opdrachtgever graag in aanraking met kandidaten voor de volgende functies, die allen ressorteren onder de Eilandgriffier:

1 Senior Raadsadviseur/Wnd. Eilandgriffier

De Functie

Als Senior Raadsadviseur hou je je onder meer bezig met juridische analyse en advies, beleidsontwikkeling en geef je leiding aan diverse projecten die van belang zijn voor de ontwikkeling en het functioneren van zowel de Eilandgriffie als -in brede zin- de Eilandsraad. Daarnaast overzie je de communicatie en rapportage van zaken van complexe of fundamentele aard. Bij afwezigheid van de Eilandgriffier, fungeer je als diens waarnemer.

Jouw profiel

Je hebt bij voorkeur een WO-opleiding Rechten en een flinke affiniteit met Staats- of Bestuursrecht. Hoewel ervaring in een soortgelijke functie geen vereiste is, wordt dit wel gezien als een extra plus. Lezen en schrijven zijn een passie van je. Je bent, behalve het Papiamentu, ook het Nederlands en Engels machtig op professioneel niveau.

2. Raadsadviseur Communicatie & Protocol

De Functie

Als Raadsadviseur Communicatie en Protocol ondersteun je de Eilandgriffie en de Eilandsraad met praktische zaken rondom interne en externe communicatie, alsmede alles wat te maken heeft met protocol binnen en rondom de Eilandsraad. In het kader van je werk schrijf je persberichten en brieven, lever je een input in media die direct met de Eilandgriffie en Eilandsraad verband houden en draag je bij aan het opstellen van rapportages.

Jouw profiel

Je hebt een stevige communicatieachtergrond op MBO+ niveau, maar ook een secretariële opleiding of een HBO-EL opleiding vormt een goede basis voor de gewenste ondersteuning. Je bent zonder meer communicatief sterk en je bent op schrift sterk in tenminste het Papiamentu, het Nederlands en het Engels. Je bent bekend met moderne communicatie- en hulpmiddelen. Invulling in deeltijd behoort tot de mogelijkheden.

3. Medewerker Secretariaat & Ondersteuning

De Functie

In deze functie fungeer je als rechterhand van de Eilandgriffier als het gaat om interne organisatie en werkprocessen, maar ook bijvoorbeeld de Informatietechnologie, waarbij je een helpdeskfunctie vervult. Een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden is de afstemming van de agendavoering, één van de kerntaken van de Eilandgriffie. Daarnaast fungeer je als eerste aanspreekpunt en biedt je in brede zin ondersteuning aan de overige medewerkers, onder andere met logistieke zaken en secretariële ondersteuning.

Jouw profiel

Je hebt een opleiding op tenminste MBO+ niveau in een secretarieel-administratieve richting, met enkele jaren relevante werkervaring in secretarieel werk. Je hebt een uitstekende beheersing van het Papiamentu, het Nederlands en het Engels. Je hebt een dienstverlenende instelling en uitstekende communicatieve en zeer goede contactuele eigenschappen. Daarnaast ben je accuraat en georganiseerd. Je kunt vlot overweg met de applicaties van onder meer Office 365.

Informatie & Sollicitatie

Aanvullende informatie over deze functies is terug te vinden op de website van Linkels & Partners: www.linkels.com/jobs.html. Sollicitaties dienen via e-mail te geschieden gericht aan de heer Harald Linkels, via [email protected] vóór 16 juli, 2023 voorzien van een motivatiebrief/mail en je CV.

Assessment, Referentie & Veiligheidsonderzoek

Een psychologisch assessment, referentie- en veiligheidsonderzoek maken deel uit van de procedure. Er dient een VOG te worden aangevraagd en overlegd.