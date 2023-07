Vacature Medewerker Examenbureau MBO

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

SGB is voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een enthousiaste, accurate administratief medewerker Examenbureau (0.5 fte) op de unit MBO.

Wat ga je doen?

Het Examenbureau speelt een belangrijke rol in de examinering op MBO Bonaire. Als medewerker ondersteun je de examinatoren, het team examencommissies (TECs) en examencommissie op administratief gebied en zorg je ervoor dat het proces van examinering tot diplomering vlot verloopt.

Wat zijn je taken?

Het beheren van examenplannen, examenmatrijzen en vastgestelde exameninstrumenten;

Het logistiek verwerken van gemaakte examens en het invoeren van examenresultaten;

Het in opdracht van de docent geven van uitvoering aan het inzagerecht;

Het registreren en verwerken van geverifieerde resultaten t.b.v. certificering en diplomering;

Het, in opdracht van de examencommissie, bekend maken van de examenresultaten;

Het plannen en coördineren van de examenweken;

Het, in opdracht van de examencommissie, organiseren van evaluaties;

Het archiveren, beheren en vernietigen van examens en examendossiers.

Het downloaden, vermenigvuldigen, verspreiden, archiveren en beheren van examens;

Het notuleren van vergaderingen van de examencommissie;

Het inschrijven, oproepen en indelen van studenten voor examendeelname en deelname aan herkansingen

Het informeren van betrokkenen over examendata;

Wat vragen wij van je?

Je hebt minimaal een MBO 4+ opleiding afgerond. Je bent een accurate, vrolijke dienstverlenende collega, die duidelijk communiceert, goed kan organiseren en samenwerking hoog in het vaandel heeft staan. Je bent stressbestendig en kan omgaan met piekbelasting.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Als medewerker word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige, afwisselende baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 7 met een min. van 2124 en een maximum van 3007 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We beginnen met een tijdelijke aanstelling van 1 jaar voor 0,5 fte. In verband met ziektevervanging geniet het de voorkeur dat de kandidaat tijdelijk kan starten met 1 fte tot 1 januari 2024 waarna de werktijdfactor wordt gewijzigd naar 0,5 fte.

Vragen?

Heb je vragen, neem dan contact op met mevrouw L. de Keijzer, Unit Directeur van het MBO: Tel +599-7157420 of: [email protected].

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Solliciteren kan via deze link: https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/medewerker-examenbureau-mbo