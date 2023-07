Vacature Management Assistent unit MBO

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

SGB is per 1 augustus 2023 op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Managementassistent voor de unit MBO.

MBO (Middelbaar beroepsonderwijs) bestaat uit opleidingen niveau 2, 3 en 4 met BOL en BBL-mogelijkheden afhankelijk van de sector. Op het MBO worden studenten heel praktisch opgeleid voor een beroep in de Techniek, Bouw, Toerisme, Horeca, Zakelijke Dienstverlening, ICT, Zorg & Welzijn, Media en Sport & Veiligheid.

Samen met zo’n 60 enthousiaste collega’s bedienen we ongeveer 600 studenten die begeleiding nodig hebben in het leerproces en voorbereiding op de arbeidsmarkt of doorstuderen.

Wat ga je doen?

We zoeken een professional die niet alleen administratief sterk onderlegd is, maar ook proactief de lijnen van de opleidingen en de voortgang met onze teamleider bewaakt. Je bent organisatorisch sterk, hebt verstand van of minimaal affiniteit met Zorg en Welzijn (ZW), durft over de voortgang van het plan inhoudelijk mee te denken en je hebt administratief alles tot in de puntjes verzorgd. Je houdt ervan een spin in het web te zijn en zorgt dat de contacten met alle ZW-instellingen soepel en ordentelijk verlopen. Iets meer concreet; je ondersteunt de teamleider organisatorisch en administratief. Je plant de afspraken, maar signaleert ook als er afspraken gemaakt dienen te worden of er voortgangsoverleg dient te worden gepleegd. Je leest en denkt mee met de teamleider en onderhoudt de contacten met de instellingen. Je werkt nauw samen en door jouw planning en gevoel voor samenwerking zorg je dat de teamleider gefaciliteerd wordt om haar werk nog beter te doen. Je bent BPV-coördinator BOL en BBL binnen de afdeling Dienstverlening en Zorg en Welzijn.

Wat vragen wij van je?

Je hebt een relevante MBO + opleiding voltooid en beschikt bij voorkeur over minimaal 3 jaar administratieve ervaring en ervaring in de Zorg en Welzijnssector. Affiniteit met onderwijs en met name Zorg en welzijnsonderwijs is een pre. Je hebt alles organisatorisch goed geregeld. Je bent een gestructureerd en analytisch persoon waardoor je ook voor anderen een duidelijke structuur kunt aanbrengen. Je bent stressbestendig, enthousiast en flexibel. Je houdt ervan klantgericht en klantvriendelijk bezig te zijn.

Je kunt goed overweg met Excel en office.

Wat bieden wij?

Het betreft een nieuwe baan bij SGB met concrete uitdagingen en resultaten. We bieden een salaris in schaal 7 (met een max. van 3007 USD bruto) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.

We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds.

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.198,– in 2022) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Is jouw interesse gewekt?

Heb je vragen, neem dan contact op met Vanessa Daniel, Teamleider MBO Tel +599 7157424 of: [email protected]

Solliciteren kan via deze link: https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/managementassistent