Politie meldt verschillende incidenten en bekeuringen in afgelopen weekend

KRALENDIJK – In het afgelopen weekend zijn diverse voorvallen en verkeersovertredingen naar voren gekomen. Een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen:

Bestuurder onder invloed aangehouden na rijden in verkeerde richting

Op zondagmiddag 2 juli heeft de politie een bestuurder van een scooter aangehouden die in de verkeerde richting reed. Tijdens de controle werd ontdekt dat de bestuurder zwaar onder invloed was van alcohol. De 36-jarige man met de initialen F.J.M.P. is gearresteerd en zijn rijbewijs is ingevorderd ten behoeve van het Openbaar Ministerie.

Diefstal van wieldoppen

Op Bonaire heeft de politie aangifte ontvangen van diefstal van vier wieldoppen. De diefstal vond plaats op vrijdag rond 23.30 uur bij een horecagelegenheid op de Kaminda Lac. De wieldoppen werden gestolen van een geparkeerde Toyota Yaris. Het onderzoek naar deze zaak loopt nog.

Bestuurder onder invloed aangehouden na eenzijdige aanrijding

Na een eenzijdige aanrijding op zaterdagochtend, waarbij een auto tegen een lantaarnpaal botste op de Hanchi Amboina, werd de bestuurder gecontroleerd. Hierbij werd vastgesteld dat de bestuurder onder invloed was van alcohol. De 38-jarige man met de initialen J.L.M. is aangehouden.

Aanhouding na mishandeling met een wapen

Op zaterdagavond vond er een melding plaats van een mishandeling op de Kaya Dr. Jose G. Hernandez. Het slachtoffer werd naar verluidt geslagen met een fles en moest medisch behandeld worden. De verdachte sloeg op de vlucht, maar werd later door een politiepatrouille gevonden en aangehouden. Het gaat om een 36-jarige man met de initialen F.J.M.P. Het onderzoek naar dit incident is nog gaande.

Aanrijding tussen auto’s en een ezel

Op zaterdagmiddag vond er een aanrijding plaats op de Boulevard Miguel Pourier. Een auto die richting Rincon reed, botste op een overstekende ezel. Hierdoor belandde de ezel op de voorruit van een andere auto die richting Playa reed. De bestuurder van de tweede auto is voor medische behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Bekeuringen voor verkeersovertredingen tijdens het weekend

Tijdens het afgelopen weekend hebben verschillende politiepatrouilles bekeuringen uitgedeeld voor verkeersovertredingen. Op zondagochtend werden vijf bestuurders bekeurd, waarvan drie voor het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur, één voor het rijden zonder geldig rijbewijs en verzekeringsdocumenten, en één voor het rijden zonder geldig rijbewijs.

Op zaterdag zijn gedurende de dag twee verschillende bestuurders bekeurd voor het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur. In de avonduren vond er op dezelfde dag een aanrijding plaats op de Kaya Monseigneur Nieuwindt tussen twee auto’s, waarbij een van de bestuurders na controle werd bekeurd voor het rijden zonder geldig rijbewijs en verzekeringsdocumenten.