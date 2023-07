KRALENDIJK – De tweede editie van het Bario Festival zal op zaterdag 8 juli plaatsvinden in de wijk Nikiboko. Het thema van het festival is Vacation Vibes.

Het programma bestaat uit muziek en optredens. Ook zijn er stands met lokale gerechten te vinden. Het festival wordt georganiseerd door Tourism Corporation Bonaire en het softball team New Angel.

Het evenement begint om 18:00 uur en duurt tot 24.00 uur en is in Parke Lalan Clarenda in Nikiboko. De entree is gratis.