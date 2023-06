Fonds op naam beschikbaar voor Caribisch Nederland

KRALENDIJK – De Nederlandse Bank (DNB) heeft in 2022 tijdens Keti Koti excuses gemaakt voor haar rol in het slavernijverleden. Sindsdien is gewerkt aan de invulling om de gevolgen van de slavernij te helpen verminderen voor directbetrokkenen op Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, in Suriname en Nederland. Het DNB-fonds is in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederland, het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied en Suriname (PBCCG), tot stand gekomen. Dit fonds zal gedurende de komende 10 jaar jaarlijks 500.000 euro beschikbaar stellen. Elke regio krijgt zijn eigen budget en zal aanvragen lokaal afhandelen.

Het fonds zal ‘DNB Fonds op Naam – Caribbean’ gaan heten en zal per 1 juli van start gaan. Het DNB FON Caribbean richt zich op het ondersteunen van projecten die de impact van de doorwerking van het slavernijverleden verminderen. De focus ligt hierbij op het versterken van cultuur, erfgoed en natuur, het verbeteren van toegang tot educatie en talentontwikkeling en het stimuleren van economische zelfstandigheid.

Personen of stichtingen woonachtig in Caribisch Nederland, kunnen vanaf 1 juli 2023 hun aanvraag indienen voor het DNB FON Caribbean via het PBCCG-aanvraagportaal. Het PBCCG ondersteunt al 68 jaar de kunst- en cultuurontwikkeling van de zes eilanden van het Caribisch Koninkrijk. Wil jij of jouw organisatie graag bijdragen aan deze ontwikkeling door een eigen FON op te richten? Dat kan! Bekijk voor meer informatie de website https://pbccaribbean.com/fonds-op-naam-instellen/. Of maak via het hoofdkantoor een persoonlijke afspraak voor meer informatie. De contactgegevens vind je op de

website.

Meer informatie over dit specifieke fonds op naam vind je op https://pbccaribbean.com/