Benzine vanaf morgen 8 cent per liter duurder op Bonaire

KRALENDIJK – Met ingang van zaterdag 1 juli 2023 worden de verkoopprijzen voor brandstof aangepast. Benzineprijzen worden verhoogd met 8 dollarcent. De prijzen voor diesel, kerosine en gasflessen blijven gelijk. De volgende aanpassing van de brandstofprijzen is 14 juli 2023.

In deze prijsaanpassing zijn de voorschriften van het Tijdelijk besluit van 25 maart 2022 over accijnsverlaging Caribisch Nederland 2022 en ook de Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) toegepast.

Tot 1 april 2022 bedroeg het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 31,86 cent per hectoliter. Volgens de voornoemde voorschriften bedraagt het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 15,86 cent per hectoliter voor de periode 1 april 2022 tot en met 30 juni 2023. Vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 bedraagt het accijnstarief voor benzine (MOGAS95) USD 23,86 cent per hectoliter.