Overhandiging van de sleutels van het Buurthuis Tera Kora

KRALENDIJK – Op donderdag heeft parlementslid James Kroon de sleutels van het Buurthuis Tera Kora overhandigd aan de directeur van AKESESO.

Het Buurthuis Tera Kora is nu gerenoveerd en helemaal klaar voor degenen die er gebruik van willen maken. Nadat het Buurthuis Nikiboko is gerenoveerd, was het nu de beurt aan Tera Kora. Dit buurthuis bestaat al meer dan 50 jaar.

Ergilo Bubui Goeloe van Buurthuis Tera Kora sprak over het ontstaan van het buurthuis. “De mensen uit Rincon werkten in Saliña omdat ze problemen veroorzaakten in Rincon. Later hebben ze een plek gebouwd om te wonen in Mundu Nobo, wat we nu kennen als Tera Kora. Daarna hebben ze het Buurthuis gebouwd, het eerste buurthuis in het dorp, en van daaruit hebben ze de andere buurthuizen gebouwd.”

Koesteren

Ben Oleana van FCB zei dat hij jonge kinderen heeft gestimuleerd om verschillende sporten in de buurt te beoefenen. “Ik weet dat de mensen van Tera Kora hebben gevochten voor en houden van hun Buurthuis. Die onderlinge verbondenheid in de buurt moet behouden blijven. Net zoals ik zei over het Buurthuis Nikiboko, laten we deze mooie plek koesteren.”