Nieuw bestuur voor de Rotary Club Bonaire

KRALENDIJK – Op 24 juni vond de jaarlijkse overdracht van het bestuur van Rotary Club Bonaire plaats. Naast de leden van Rotary en hun partners waren er ook vertegenwoordigers aanwezig van de Bonairiaanse Kiwanis- en Lionsclubs, evenals andere genodigden.

Tijdens zijn toespraak haalde uittredend president Alvin Obersi onder andere de succesvolle fondsenwervingscampagnes Rotarally en Koningsdag Feria aan. Ook werden enkele ondersteunde projecten genoemd, met speciale aandacht voor het jaarlijkse Slagbaai-weekend voor kinderen.

De nieuwe president herinnerde de aanwezigen aan de 30 woorden die sinds 1976 de essentie van Rotary weergeven: “Rotary is een wereldwijd verenigde organisatie van zakenmensen en professionals, die humanitaire diensten verleent, hoge ethische normen in alle beroepen aanmoedigt en goodwill en vrede in de wereld helpt opbouwen.”

Okhuijsen, de nieuwe president, sprak zijn vertrouwen uit dat alle leden van Rotary Club Bonaire zullen bijdragen aan een succesvol verenigingsjaar. Met het nieuwe bestuur aan het roer kijkt de Rotary Club Bonaire vol vertrouwen uit naar de toekomst.