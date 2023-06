MPB doet ook een duit in zakje over Pride-discussie

KRALENDIJK- Onder het mom ‘beter laat dan nooit’ heeft de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) nu ook een duit in het zakje gedaan als het gaat om de discussie rondom de viering van Pride de afgelopen week.

Onder de titel ‘Wij zijn allemaal Bonaire, zegt de MPB het volgende:

“De afgelopen weken is er veel discussie geweest in de gemeenschap over het accepteren van ieders seksuele geaardheid. Dit is een moeilijke discussie en soms zien we dat groepen elkaar niet respecteren.

In een gemeenschap kunnen we van mening verschillen, kunnen we verschillende dingen zien in andere mensen, maar uiteindelijk zijn we allemaal kinderen van God. God heeft zijn liefde over ons uitgestort en roept ons op om onze medemens lief te hebben zoals we onszelf liefhebben, ook al kan deze anders zijn qua ras, seksualiteit, politieke voorkeur of religie.

We moeten onze gemeenschap niet laten verdelen door ras, seksualiteit, religie, seksuele oriëntatie of iets anders. Ieder van ons heeft een rol in deze gemeenschap om iets te creëren waar de volgende generatie van kan genieten en trots op kan zijn.

Als partij heeft MPB als een van de basisprincipes liefde en respect voor iedereen. Een ander basisprincipe van onze partij is gelijke rechten. Daarom doen we een oproep aan onze gemeenschap om elkaar te respecteren, elkaars erfgoed, ras maar ook seksuele geaardheid. Laten we een inclusieve gemeenschap zijn waarin iedereen zich deel voelt van deze gemeenschap. Uiteindelijk willen we allemaal gelukkig zijn en niemand kan het geluk van een ander bepalen”, aldus het statement.