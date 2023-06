OLB wil zorgen voor meer betaalbare woningen op korte termijn op Bonaire

KRALENDIJK – Eén van de prioriteiten van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is om de komende vier jaar meer betaalbare, moderne en duurzame woningen te bouwen. Tijdens het werkbezoek van het Bestuurscollege in Nederland is hierover gesproken om tot een akkoord te komen met onder het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening.

Het is de bedoeling dat dit akkoord in de komende weken wordt afgerond. Zo kan het ondertekend worden tijdens het volgende bezoek van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge.

Gezien de bevolkingsgroei op Bonaire van de afgelopen jaren, is de behoefte voor betaalbare woningen sterk toegenomen. Dat heeft geleid tot stijgende prijzen voor woningen op de particuliere markt. Dit maakt het moeilijker voor de gemeenschap om een betaalbare woning te vinden, volgens gedeputeerde Thielman.

Het OLB wil dat steeds meer mensen op Bonaire eigenaar worden van een huis. De nieuw te bouwen woningen zullen gebouwd worden voor gezinnen met lagere en middeninkomens, jonge professionals en volwassenen van 50 jaar en ouder.