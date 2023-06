Vacature Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Primary Care Caribbean (PCC) te Bonaire zoekt voor de uitvoering van eerstelijns zorgprogramma’s een enthousiaste Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) fulltime dienstverband.

PCC verzorgt op Bonaire de spreekuren voor de chronische zorgprogramma’s in de huisartsenpraktijken, waarvan die voor diabetes en CVRM inmiddels opgestart zijn. Er zijn 8 praktijkondersteuners in dienst van PCC waarvan er 6 in opleiding zijn. Om dit team aan te vullen zoekt PCC een gediplomeerd POH met ervaring in het vak. Er wordt gewerkt volgens Nederlandse richtlijnen en zorgstandaarden.

Kennis, vaardigheden en ervaring:

Je bent een gediplomeerd POH S;

Je hebt relevante werkervaring als POH in de huisartsenzorg;

Ervaring als POH-S met ouderenzorg is een pré;

Je hebt goede verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden en een proactieve houding;

Beheersing van het Papiaments is een vereiste.

Spreek je ook Spaans dan is dat een pré.

Beheersing van het Nederlands en Engels wordt als vanzelfsprekend verondersteld.

Persoonlijkheid: De collega die wij zoeken heeft een sociale persoonlijkheid, is cultuursensitief en functioneert uitstekend in een team.

Solliciteren: Wij bieden een zelfstandige en verantwoordelijke functie in een of twee huisartsenpraktijken op Bonaire. Het salaris is conform de lokale FWG schaal en is mede afhankelijk van opleiding en ervaring. Heb je interesse gekregen? Dan nodigen we je graag uit te solliciteren d.m.v. een e-mail naar [email protected]. Bij aanstelling worden er referenties gecheckt en vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Vragen? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Freek van der Meulen, Medisch Directeur, via het e-mailadres [email protected].