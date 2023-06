Vacature Algemeen Manager Bonaire

Primary Care Caribbean is een onafhankelijke huisartsenorganisatie die huisartsenpraktijken ondersteunt en helpt bij het verbreden van het zorgaanbod in de eerstelijns gezondheidszorg. PCC is een nieuwe organisatie in Caribisch Nederland en is volop in ontwikkeling.

De beste zorg voor patiënten ontstaat vanuit samenwerking. PCC schept voorwaarden voor samenwerking tussen huisartsen, zorgprofessionals en zorginstellingen en bevordert daarmee samenhangende zorg van goede kwaliteit voor de inwoners van Bonaire.

PCC ondersteunt huisartsenpraktijken op Bonaire op de volgende aspecten:

Chronische Zorgprogramma’s

Huisartsenpost

Deskundigheidsbevordering

Praktijkmanagement

ICT en data-analyse

Primary Care Caribbean (PCC) te Bonaire zoekt per september 2023 een hands-on Algemeen Manager

32-40 uur per week

Als Algemeen Manager bij PCC geef je dagelijks operationeel leiding aan de organisatie. Bij PCC werken ongeveer 35 medewerkers waaronder zorgverleners, praktijkmanagers en staf. Je werkt nauw samen met de Medisch Directeur die de eindverantwoordelijkheid draagt voor medisch- en zorginhoudelijke zaken. Binnen onze uitvoeringsgerichte organisatie ligt de rol van HR Manager in de rol van Algemeen Manager besloten. Het is daarom van belang dat je affiniteit hebt met HR-werkzaamheden zoals werving, selectie & onboarding, functioneringstrajecten, verzuimbegeleiding, opleiding, deskundigheidsbevordering en talentmanagement maar ook bijvoorbeeld de payroll.



De Algemeen Manager heeft een operationele verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de chronische zorgprogramma`s en de Huisartsenpost; zo geef je direct leiding aan de leidinggevend Hoofdtriagist van de HAP. Dit afwisselende werkpakket voer je uit in de dynamische omgeving van een zich ontwikkelende jonge organisatie, waar geen dag hetzelfde is.

Kennis, vaardigheden en ervaring:

Een relevante opleiding op HBO/WO niveau;

Ruime leidinggevende ervaring in de lijn binnen een zorgorganisatie;

Ruime ervaring met alle aspecten van HRM;

Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

Beheersing van het Papiaments is een pre, en anders ben je bereid de taal te leren.

Persoonlijkheid: collega die wij zoeken heeft een stevige persoonlijkheid, een groot aanpassingsvermogen en een warm oog voor mensen. Hij of zij is verbindend en sensitief voor de specifieke context van het eiland.

Solliciteren: Herken je jezelf in het profiel? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren op deze uitdagende en zeer afwisselende functie d.m.v. een e-mail naar [email protected]. Liggen jouw roots op een van de ABC-eilanden? Dan hebben we zeker interesse om met je kennis te maken.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van opleiding en ervaring. Bij aanstelling worden er referenties gecheckt en vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Vragen? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harmen Sietsma, bestuurder van PCC, via het e-mailadres [email protected]