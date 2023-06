Spetterend Pridefeest trekt veel bezoekers op Bonaire

KRALENDIJK- Ondanks de kritiek uit sommige gelederen van de maatschappij, bleek de Pride-party die op zaterdagavond werd gehouden, een behoorlijk succes. In totaal bezochten ruim 250 personen het redelijk groots opgezette feest bij Happy’s op de weg naar Lac.

Hoewel de sfeer er eigenlijke vanaf het begin goed in zat, kon vooral het optreden van de drie drag performers, die speciaal waren ingevlogen uit Curaçao rekenen op het nodige enthousiasme en applaus. Er werd driftig geklapt, meegezongen en vooral ook gefilmd.

Judith Brekelmans van Pride Bonaire toont zich opgetogen over het succes van de Pride-week, die verschillende activiteiten kende. “Toen ik vooraf sommige kritische geluiden hoorde, wist ik niet zeker hoe succesvol het allemaal zal worden. Maar als ik de opkomst van zaterdag zie, dan zit het helemaal goed”.

Het feest werd overigens niet alleen bezocht door vertegenwoordigers uit de LGBTIQ gemeenschap zelf, maar ook voor hen die wel zin hadden in een leuk feestje in een andere ambiance dan die op het eiland gebruikelijk is.

Zwembroekparty

Voor zondag stond nog een zwembroekparty op het programma bij hotel The Bonerian, die ook aardig wat mensen trok. In het kader van de Pride week stonden eerder al symposia en een kunstexpositie op het programma.

Brekelmans zegt nu met goede hoop naar volgend jaar te kijken. “Misschien was het dit jaar voor velen nog wat eng, maar we kijken er nu al naar uit 2024 een nog grotere Pride op Bonaire te organiseren”.

Brekelmans is ook goed te spreken over de steun die vanuit diverse hoeken van de samenleving afkomstig was. Zo waren er verschillende instanties die bereid waren het evenement financieel te steunen. “En daarvoor zijn we uiteraard heel dankbaar”, aldus Brekelmans.