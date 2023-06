Nieuwe naderende tropische golf brengt midweekse buien naar Bonaire

KRALENDIJK – Bonaire begint de nieuwe week met een rustig weerpatroon. Echter, deze kalme periode zal van korte duur zijn aangezien een tropische golf naar verwachting onze kust zal bereiken rond het midden van de week, wat de kans op plaatselijke, mogelijk geïsoleerde, buien vergroot.

Volgens prognoses van het Caribbean Weather Center zal dit weer waarschijnlijk zijn hoogtepunt bereiken tussen woensdag en donderdag, waarbij woensdag de meeste activiteit zal zien. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid op enkele onweersbuien.

Voor de rest van de week verwachten we wisselend bewolkte luchten, met een minimale kans op neerslag. De wind zal aan het begin van de week langzaam afnemen, om vervolgens tegen donderdagmiddag weer toe te nemen.

Wat betreft Saharastof, dat zal deze week over het algemeen schaars zijn, hoewel dinsdag de meeste concentratie in de lucht kan hebben. Maximale temperaturen zijn rond de 33 graden Celsius. Tijdens de nacht kunnen we een minimale daling verwachten tot rond de 27 graden Celsius