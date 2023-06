Marineschip en Kustwacht onderscheppen bijna 2000 kilo drugs

WILLEMSTAD- Het marineschip Zr.Ms. Groningen en de Kustwacht Caribisch gebied hebben afgelopen donderdag en vrijdagnacht twee drugstransporten onderschept, waarbij bijna 2000 kilo drugs in beslag is genomen.

Op donderdagnacht werd het eerste drugstransport onderschept. Na de detectie van het verdachte vaartuig werden twee snelle onderscheppingsboten, ook wel FRISC’s genoemd, vanaf het marineschip gelanceerd om de go-fast te achtervolgen. Op korte afstand hebben de FRISC’s zich samen met een team van de Kustwacht Caribisch gebied, het Fleet Marine Squadron en de bemanning van Zr.Ms. Groningen kenbaar gemaakt aan het verdachte vaartuig door de blauwe zwaailichten aan te zetten. Het verdachte vaartuig probeerde te ontsnappen en begon pakketten overboord te gooien. Tijdens de achtervolging zijn waarschuwingsschoten afgevuurd en uiteindelijk moest een buitenboordmotor van de go-fast uitgeschakeld worden door gericht vuur. De vijf verdachten aan boord van de go-fast hebben zich vervolgens overgegeven. Het FRISC-team heeft de overboord gegooide pakketten uit het water gehaald.

De volgende nacht werd opnieuw een go-fast gedetecteerd in de Caribische Zee, dit keer met zeven personen aan boord. Na de detectie zijn de twee snelle onderscheppingsboten, de FRISC’s, gelanceerd om deze go-fast te onderscheppen. De twaalf verdachten met de Venezolaanse nationaliteit van beide go-fasts en de in beslag genomen drugs zijn later overgedragen aan het Korps Politie Curaçao. In totaal is er bijna 2000 kilo drugs in beslag genomen.

Ondersteuning

Zr.Ms. Groningen opereert sinds mei 2023 als stationsschip Caribisch gebied en combineert counter drugsoperaties met ondersteuning van de Kustwacht Caribisch gebied en humanitaire hulpverlening in de regio.