UPDATE: Politie Bonaire vraagt gemeenschap om hulp bij vermissing van Pursy Frans

UPDATE: De politie meldt dat Pursy Frans, die als vermist werd opgegeven, contact heeft opgenomen met zijn familie. Als gevolg hiervan wordt de zoekactie geannuleerd.

KRALENDIJK – De politie op Bonaire doet een oproep voor informatie over Pursy Frans. Op zaterdag 14 juni rond 9 uur ’s avonds werd hij voor het laatst gezien in de wijk Antriol en wordt sindsdien vermist.

Als u meer informatie heeft over de verblijfplaats of het welzijn van Pursy, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met de politie. U kunt dit doen via het telefoonnummer 715 8000, 911, of door gebruik te maken van de anonieme tiplijn op 9310.