Elektrische Scooters & elektrische fatbikes bij AB Scooter Rental |Advertentie

AB Car Rental is al meer dan 35 jaar een begrip op Bonaire en vanaf heden verhuren wij ook elektrische scooters en elektrische fatbikes. Met ons Full Coverage Plan heb je $0,00 borg, $0,00 eigen risico en is de E-Scooter en E-Fatbike volledig verzekerd. Vanaf $19,00 per dag kan je zonder zorgen genieten van het mooie eiland Bonaire op een E-fatbike. Uiteraard kan je bij ons ook terecht voor lange termijn verhuur vanaf $275,00 per maand. Prijzen zijn inclusief sloten, helm en gratis omwisselen batterijen.

Het voordeel van de E-fatbike en E-Scooter is het gratis omruilen van batterijen bij AB Scooter Rental of de batterij opladen in een normal stopcontact op werk, thuis of in het hotel. Niet meer in de lange rij wachten bij de benzine pomp en bovendien is de het gratis en groen!

Waarom een elektrisch fatbike

✅ Geen verplichting om helm te dragen, maar wordt wel geadviseerd

✅ Geen rijbewijs nodig

✅ Trapondersteuning tot 25 km/u

✅ Onbeperkt gratis batterijen omwisselen bij AB Scooter Rental

✅ Niet in de rij bij de benzinepomp

✅ Kan thuis of op werk in normaal stopcontact opgeladen worden

✅ 80-90 km range doordat fatbike is voorzien van 2 batterijen

✅ Goede grip, ook als het slecht weer is of slecht wegdek

Waarom AB Scooter rental?

✅ Geen brandstofkosten, gratis onbeperkt batterijen omwisselen

✅ E-scooter huur inclusief helm en slot

✅ Niet in de rij bij de benzinepomp

✅ $0,00 eigen risico & borg met ‘Full Coverage Plan’

✅ Gratis ophaal- en wegbreng service

✅ Duurzaam voor Bonaire

Uiteraard kan je ook pick up´s en personen auto´s bij ons huren en terecht bij AB-Dive voor lucht/nitrox, duikcursussen en duikuitrsuting. Wel zo makkelijk allemaal onder 1 dak!

Voor meer informatie bekijk een van onze websites

www.abscooterrental.com

www.abcarrental.com

www.ab-dive.com