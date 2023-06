Arrestatie op Bonaire na verzet en vermoeden van wapen- en drugsbezit

KRALENDIJK – Een 25-jarige man is afgelopen donderdagavond op Bonaire gearresteerd wegens verzet tegen aanhouding. De man, met de initialen L.J.E.M., wordt ook verdacht van overtredingen van de Wapenwet en de Opiumwet BES.

Bij controle in de omgeving van een dokterskliniek aan de Kaya Caribe was er sterk vermoeden dat hij een vuurwapen bij zich had. De patrouille had L.J.E.M. aangehouden vanwege zijn verdachte gedrag. Toen de politie hem wilde fouilleren, reageerde hij agressief, duwde een agent en vluchtte. Tijdens de voetachtervolging negeerde de man meerdere bevelen om te stoppen, en hield hij zijn broekband vast, wat de verdenking van wapenbezit versterkte.

Om hem tot stilstand te brengen, werden er twee waarschuwingsschoten afgevuurd. Uiteindelijk werd L.J.E.M. na een korte achtervolging gearresteerd aan de Kaya Otomac. Tijdens de daaropvolgende controle nam de politie diverse drugs gerelateerde artikelen in beslag, evenals de auto van de verdachte, voor verder onderzoek. Het onderzoek naar de overtredingen is nog gaande.