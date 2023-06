Vacature Manager Human Resources Aruba

Martijn Trading is een onderneming die zich toelegt op de import, marketing, verkoop en distributie van “fast moving, branded, consumer goods” en producten voor de gezondheidszorg.

Martijn Trading is al ruim 75 jaar actief en heeft vestigingen op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De groep van bedrijven biedt werkgelegenheid aan ruim 115 medewerkers.

Martijn Trading Company N.V. Aruba, onderdeel van de Martijn Trading Group, heeft haar activiteiten opgesplitst in de divisies Food, Non-Food, Food-Service en Health Care.

Voor Martijn Trading Company N.V. Aruba zijn wij momenteel op zoek naar geschikte kandidaten voor de functie van:

MANAGER HUMAN RESOURCES

De Functie:

De Manager Human Resources is verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan het personeelsbeleid van Martijn Trading Company N.V. Aruba. Onder andere Werving & Selectie, het initiëren van inwerktrajecten (on-boarding), loopbaanontwikkeling, beoordeling en beheer arbeidsverzuim alsmede Payroll maken onderdeel uit van de werkzaamheden. Als Manager HR ben je de vertrouwenspersoon voor de medewerkers. Je rapporteert aan de General Manager.

Profiel kandidaat:

Afgeronde hbo-opleiding dan wel HBO-niveau in HR-management;

Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie;

Uitstekende computervaardigheden en ervaring met geautomatiseerde systemen;

Sterke persoonlijkheid en zelfstandig;

Georganiseerd, pro-actief, accuraat, flexibel en stressbestendig;

Goede sociale en communicatieve vaardigheden;

Goede beheersing van het Nederlands, Engels, Papiamento en Spaans.

Arbeidsvoorwaarden:

De nieuwe collega die we zoeken kan rekenen op uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben jij die enthousiaste kandidaat die het werken in een professioneel en gestructureerd bedrijf binnen een dynamische omgeving helemaal ziet zitten en je herkent jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen we je graag uit om te reageren op deze vacature. Stuur je sollicitatie en CV vóór 10 juli 2023 naar: [email protected]

Voor meer informatie Martijn Trading Company N.V. Aruba:

(+297) 522 1400 (ext 429)

www.martijn-trading.com

Alle reacties zullen vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met gekwalificeerde kandidaten zal contact opgenomen worden.