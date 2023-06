Vacature Operations Support Officer Bonaire

Corporate Health Solutions zoekt versterking!

Ben jij een enthousiaste en georganiseerde professional die gedreven is om de dagelijkse ‘operations’ soepel te laten verlopen? Zoek je een uitdagende functie waarin je zowel administratieve taken als klantenservice combineert? Dan hebben wij de perfecte kans voor jou! Corporate Health Solutions B.V. Bonaire is op zoek naar versterking van de klanten balie voor ca. 20 uur in de week.

De functie

Corporate Health Solutions B.V. in Bonaire is een gecertificeerde arbodienst. CHS Bonaire adviseert werkgevers over arbeidsomstandigheden, assisteert bij verzuim en re-integratie van de medewerker en begeleidt bijvoorbeeld ook bij specifieke medische onderzoeken.

Als Operations Support Officer speel je een cruciale rol in het ondersteunen van onze patiënten, klanten en collega’s. Als Operations Support Officer ben je verantwoordelijk voor het beantwoorden van de telefoon, plannen en coördineren van afspraken, het beheren van de agenda’s, beheren van patiëntendossiers en het waarborgen van een uitstekende klantenservice. Je zult een belangrijke schakel zijn tussen de diverse disciplines en zorgen voor het vlekkeloos draaien van ons kantoor. Je draagt zorg voor de algehele administratieve ondersteuning van onze dienstverlening waaronder verzuimmanagement, medische onderzoeken, medische keuringen en klantafspraken zodat jouw collega artsen hun werk efficiënt kunnen uitvoeren. Je verzorgt de correspondentie met patiënten en klanten en stuurt dag- en maandrapporten uit.

Naast je taken op het gebied van operationele ondersteuning, zul je ook verantwoordelijk zijn voor een aantal huisvestingstaken. Van het bijhouden van de voorraad tot het facilitair beheer en onderhoud van het pand, jij bent de drijvende kracht achter een efficiënte en prettige werkomgeving.

Wie wij zoeken

In een ondersteunende functie ben jij helemaal op je plek en je houdt ervan om met diverse taken bezig te zijn en veel te moeten schakelen. Je bent iemand die goed georganiseerd is in zijn/haar werk, je werkt planmatig en secuur. Ook denk je in oplossingen, neem je initiatief wanneer je merkt dat zaken anders of beter kunnen en komt met verbetersuggesties, of wanneer een collega of klant extra ondersteuning nodig heeft. Daarnaast is het uiteraard belangrijk dat je een klantvriendelijke houding hebt en graag een goede service wil bieden. Andere belangrijke punten zijn:

Een mbo-diploma met circa 5 jaar relevante werkervaring;

Kennis van en ervaring met administratieve/secretariële werkzaamheden in een klantgerichte functie;

Kennis van (elektronische) archivering en beheer van inkomende en uitgaande documenten;

Ervaring met en kennis van computers, software en je hebt hier affiniteit mee.

Goede beheersing van het Nederlands en Papiamentu in woord en geschrift.

Interesse?

Indien je wilt solliciteren vragen we je jouw cv en een korte motivatie te sturen naar [email protected] t.n.v. mevr. Eliènne Krozendijk-Croes.