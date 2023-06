In aanloop naar Pride-viering: Gezaghebber Oleana roept op tot respect en verdraagzaamheid

KRALENDIJK – Gezaghebber Reynold Oleana roept inwoners op tot wederzijds respect en verdraagzaamheid in aanloop naar de eerste viering op Bonaire van een pride-evenement.

“De Pride-viering die deze week voor het eerst plaatsvindt op het eiland heeft als doel bewustzijn te creëren en diversiteit te vieren. Een harmonieuze samenleving staat hoog in ons vaandel. Dit gaat samen met het hebben van respect voor elkaar”, aldus Oleana.

Oleana maakt zijn opmerkingen onder meer naar aanleiding van een incident waarbij de vlag van Bonaire op de rotonde bij de Kaya Internationaal werd vervangen door een regenboogvlag, ook al is niet duidelijk wie voor die actie verantwoordelijk is.

Normen en waarden

“Als Gezaghebber wil ik de burgers ook oproepen elkaar niet alleen te respecteren, maar ook begrip te tonen voor de normen en waarden in onze gemeenschap. Bijvoorbeeld door niet publiekelijk provocerend gedrag te vertonen. Laten we elkaar in elkaars waarde laten, zodat we zichtbaar zijn als het bescheiden en vredelievende Bonaire waar mensen zo van houden”, zegt Oleana.