Vacature Freelance Docent Papiaments Bonaire

The Academy groeit en daarom zijn we per direct op zoek naar een freelance docent voor onze cursus Papiaments. Elke week help je cursisten om de taal te leren lezen, schrijven, spreken en luisteren.

Het aantal uren is in overleg. Neem gerust contact op voor meer informatie. Fleur staat je graag te woord via [email protected] of bel naar +599 717 1877.

Om meer te weten te komen over The Academy en haar cursussen, kijk vooral even op www.deltacaribe.com/theacademy.