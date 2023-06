Centrale riolering op Bonaire om koraalriffen te beschermen

KRALENDIJK – Hennyson Thielman van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu op Bonaire, kondigt aan dat binnenkort meer huishoudens op het rioolnetwerk worden aangesloten. Momenteel is slechts tien procent van de huishoudens op Bonaire aangesloten op centrale riolering. Volgens natuurorganisaties is dat een goed bericht voor het koraal rondom het eiland.

Veel afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt ongezuiverd in de leefomgeving geloosd. Dat afvalwater is schadelijk voor mensen, de oceaan en ook voor de koraalriffen. De ongezuiverde lozing van afvalwater is een bedreiging voor de gezondheid van de inwoners en bezoekers van Bonaire. Ook kan het afvalwater ervoor zorgen dat het koraal afsterft. Er zijn verschillende bedreigingen voor het koraal zoals niet duurzame visserij en klimaatverandering, maar het afvalwater is één van de grootste bedreigingen.

Het Wereld Natuur Fonds juicht daarom deze ontwikkeling van het rioleringsnetwerk op Bonaire toe. Enkele jaren geleden deed Kirsten Schuijt, de toenmalige algemeen directeur van Wereld Natuur Fonds, al een oproep aan het kabinet-Rutte IV om te investeren in een goed werkend afvalwaterzuiveringssysteem op Bonaire, St.-Eustatius en Saba.

Water Circles

Het Nederlandse Wereldnatuurfonds werkt in het project ‘Water Circles’ samen met lokale partners aan oplossingen voor afvalwater. Partners in dit project zijn: het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Stichting Nationale Parken Bonaire (STINAPA), Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) en Water Alliance.

Water Circles gaat maximaal vijf proefprojecten realiseren, waarbij gebruikgemaakt wordt van bewezen en robuuste technologieën op het gebied van (ecologische) afvalwaterzuivering. Door ervoor te zorgen dat afvalwater niet meer weglekt en wegspoelt, maar wordt behandeld en hergebruikt, wordt het koraal beter beschermd. Bij hergebruik kun je denken aan spoelwater, waswater, toiletwater, irrigatiewater voor landbouw en tuinen, water voor herbebossing en als aanvulling in vijvers, spaarbekkens en grondwater.

Oceanenexpert Monique van de Water: “We streven naar een win-win situatie: bescherming van de natuur en kostenbesparing van water voor de gebruiker.”

Koraalziekten

Naast afvalwater is de koraalziekte Stony Coral Tissue Loss Disease een grote bedreiging voor het koraal. De ziekte is zeer besmettelijk en tast koralen aan, wat leidt tot het verlies van weefsel en uiteindelijk de dood van de koraalkolonies.

Het werd voor het eerst geïdentificeerd in Florida in 2014. Sindsdien heeft het zich verspreid naar 22 landen in het Caribisch gebied. De afgelopen maanden werd de ziekte waargenomen in de wateren van Bonaire en Curaçao.

Als er niet snel wordt ingegrepen dan is dit volgens het WNF desastreus voor de eilanden die sterk afhankelijk zijn van de prachtige koralen: dé trekpleister voor toeristen en de kraamkamer voor vis. Het Wereldnatuurfonds heeft de natuurorganisaties benaderd om te helpen bij een plan van aanpak.

“Ik ben hoopvol dat we door meerdere interventies voor verschillende bedreigingen, zoals het afvalwater, en in samenwerking met partners, het gaat lukken om de koralen gezond te houden”, aldus Van de Water.