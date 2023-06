Caribbean Weather Center volgt ontwikkeling Atlantische Oceaan: mogelijk risico voor noordoostelijke Caraïbische eilanden

KRALENDIJK – Het Caribbean Weather Center houdt een weersysteem, genaamd Invest 92L, in de gaten boven de oostelijke Atlantische Oceaan. De kans op ontwikkeling tot een storm binnen vijf dagen is nu 70%. Het systeem beweegt momenteel naar het westen met een snelheid van 24 tot 32 km/u.

Bij gunstige omstandigheden zou het systeem sterker worden en een meer noordwestelijke richting inslaan, waardoor het de Caraïben waarschijnlijk zal ontwijken. Een zwakker systeem zou daarentegen een meer westelijke route kunnen nemen, waardoor de noordoostelijke Caraïbische eilanden een groter risico lopen.

Bij ons blijft de wind matig tot sterk vanuit het oosten en kan in de komende dagen geleidelijk toenemen, wat resulteert in een vrij ruige zee, met een hele kleine kans op een bui. Het Saharastof is en zal af en toe aanwezig blijven, waardoor de lucht soms heiig wordt en de zichtbaarheid wat kan afnemen. De maximale temperaturen zullen rond de 32 graden Celsius liggen en de minimumtemperaturen zullen rond de 27 graden Celsius.

Het Caribbean Weather Center blijft dit systeem nauwlettend volgen en zal updates verstrekken op basis van hoe het systeem zich ontwikkelt en versterkt.