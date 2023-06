Werkzaamheden Kaminda Djabou verlopen voorspoedig

KRALENDIJK- Het werk om het wegdek van de Kaminda Djabou te asfalteren verloopt goed. Binnenkort zal de weg weer opengesteld worden. Om het project te versnellen, is er extra materieel ingezet, zodat meerdere werkzaamheden gelijktijdig uit kunnen worden gevoerd.

Op donderdag 8 juni is de tweede fase van het onderhoud aan de Kaminda Djabou van start gegaan. Dit volgt na de voltooiing van het grootste deel van de eerste fase van het onderhoud. In de komende weken zal de laatste laag asfalt worden aangebracht op het eerste gedeelte, vanaf Kaya Sirena, waarna de laatste fase van Kaya Sirena tot Kaya Neerlandia zal worden afgerond.

Kaya Corona

Gedeputeerde Thielman heeft zich op de hoogte gesteld van de voortgang van de werkzaamheden aan de Kaminda Dajbou. “Belangrijk om te vermelden is dat we nu werken aan de Kaminda Djabou omdat binnenkort ook fase 3 van het herstel aan Kaya Corona van start gaat. Dit betekent dat andere wegen moeten worden hersteld, zodat het verkeer kan worden omgeleid. Daarom werken we nu aan de Djabou-weg”, aldus Theilman.