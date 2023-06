Vacature Medewerker Cadushy Experience

Bedrijfsinformatie: De Cadushy Distillery is een gerenommeerde distilleerderij gevestigd op het prachtige eiland Bonaire. Als pionier op het gebied van cactus drank heeft de Cadushy Distillery de wereld veroverd met zijn unieke drank genaamd Cadushy of Bonaire Liqueur en de award winnende Rom Rincon. De Cadushy Experience is een betoverende reis door de wereld van Cadushy, waar bezoekers de geschiedenis, het productieproces en de unieke smaak van onze bekroonde dranken ontdekken.

Functieomschrijving: Als medewerker Cadushy Experience ben je het visitekaartje van de Cadushy Distillery en speel je een essentiële rol in het creëren van een buitengewone ervaring voor onze bezoekers. Je hebt een passie voor gastvrijheid en bent enthousiast om bezoekers te begeleiden bij het ontdekken van de rijke geschiedenis, het productieproces en de smaakvolle wereld van de dranken van Cadushy. Of je nu fulltime of parttime werkt, je zult samenwerken met een dynamisch team en bijdragen aan de groei en het succes van ons bedrijf.

Verantwoordelijkheden:

Verwelkomen en begeleiden van bezoekers in de Cadushy Experience, inclusief rondleidingen en proeverijen.

Presenteren van boeiende informatie over de geschiedenis van de Cadushy Distillery, het productieproces en de verschillende dranken.

Zorgen voor een uitstekende klantenservice en het beantwoorden van vragen van bezoekers.

Assisteren bij de verkoop van Cadushy-producten en het afhandelen van transacties.

Bijdragen aan de algemene netheid en presentatie van de distilleerderij en het bezoekerscentrum.

Assisteren bij het productieproces van de dranken.

Kwalificaties:

Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels (extra talen zoals Spaans en Papiamentu zijn een pluspunt).

Gastvrije en vriendelijke houding met een passie voor het bieden van uitstekende service aan bezoekers.

Interesse in en kennis van gedistilleerde dranken en de bereidheid om meer te leren over Cadushy.

Flexibiliteit om te werken in een dynamische omgeving, inclusief weekenden en feestdagen.

Teamplayer met goede organisatorische vaardigheden en oog voor detail.

Wij bieden:

De mogelijkheid om deel uit te maken van een gepassioneerd team en bij te dragen aan het succes van de Cadushy Distillery.

Training en ontwikkelingsmogelijkheden om je kennis over gedistilleerde dranken en gastvrijheid verder te vergroten.

Marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van ervaring en aantal werkuren. Fulltime / parttime mogelijkheden.

Een unieke werkomgeving op het prachtige eiland Bonaire.

Ben je klaar om deel uit te maken van het Cadushy-team en een onvergetelijke ervaring te bieden aan onze bezoekers? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar [email protected]. We kijken ernaar uit om van je te horen!

Let op: Deze vacature is zowel beschikbaar voor fulltime als parttime medewerkers. Gelieve je voorkeur aan te geven in je sollicitatie.