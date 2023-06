Pressiegroep Bonaire bindt strijd aan met onterechte luchthavenbelastingen

KRALENDIJK- Eem pressiegroep wil zich in gaan zetten voor eerlijkere praktijken als het gaat om de luchthavenbelasting die inwoners van Bonaire betalen wanneer ze Curaçao als transito luchthaven gebruiken.

De pressiegroep, die de naam ‘Airport Tax Busters Bonaire (ATBB)’ heeft meegekregen, is een initiatief van onder meer Harald Linkels, Lisandro Cicilia en Angelo Engelhart. “Sinds het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen, is het hek van de dam als het gaat om de inning van vertrekbelasting van inwoners van Bonaire die via Curaçao of Aruba naar bestemmingen in de regio willen reizen”, zegt Harald Linkels als het gaat om de reden waarom een pressiegroep nodig is.

“Terwijl passagiers vanuit Bonaire vroeger een zogenaamde ’transfer fee’ van 5 dollar betaalden voor het reizen via de luchthaven van Curaçao is dit eerst verhoogd naar 9 dollar en uiteindelijk naar 15 dollar per persoon, per passagier, per overstap. Dit is allemaal nog te begrijpen, maar in werkelijkheid betalen overstappende passagiers vanuit Bonaire, behalve de 15 dollar bij vertrek uit Bonaire nog eens 63 dollar inbegrepen in tickets van luchtvaartmaatschappijen als Avianca, Copa of SLM”, legt Linkels uit.

Elke passagier die vanuit Bonaire vertrekt om over te stappen op een andere luchtvaartmaatschappij in Curaçao betaalt zo tenminste 98 dollar, alleen aan luchthavenbelasting.

Connectiviteit

Volgens Lisandro Cicilia wordt er veel gesproken over connectiviteit tussen de eilanden, maar is de hoge luchthavenbelasting een factor die niet bepaald helpt. “In sommige gevallen maken de belastingen tot wel één derde uit van de totale kosten van een ticket. Dit is zonder rekening te houden met het feit dat iemand die vanuit Bonaire naar bijvoorbeeld Colombia reist al een extra ticket moet kopen om een aansluitende vlucht op Curaçao of Aruba te kunnen nemen.”

Familie

Angelo Engelhart wijst op de financiële gevolgen voor veel families op het eiland, en dan vooral op hen die minder inkomen hebben. “Als een gezin van vier personen een vakantie wil boeken en daarbij toevallig via Curaçao moet reizen, zijn ze alleen aan luchthavenbelasting al bijna 400 dollar kwijt. Zonder de kosten voor de tickets zelf mee te rekenen”. Volgens Engelhart wordt reizen zo iets wat bijna alleen voor families die ver boven modaal verdienen betaalbaar blijft.

Visitor Entry Tax

De luchthavenbelasting voor vertrekkende passagiers is niet het enige actiepunt van de pressiegroep. “Er is ook sprake van ongewenste effecten bij de invoering van de Toeristenbelastingen, ofwel de Visitor Entry Tax die de lokale overheid vorig jaar heeft ingevoerd. Ten eerste is het niet eerlijk dat Bonairianen die in het buitenland wonen 75 dollar moeten betalen om hun geboorte-eiland binnen te mogen komen. Dit is inhumaan en oneerlijk. Maar ook het feit dat een toerist die het eiland bezoekt en een uitstapje maakt naar Curaçao of Aruba, bij elke keer dat deze het eiland binnen komt, opnieuw 75 dollar moet betalen is niet fair”.

Volgens ATBB heeft het vorige bestuurscollege toegegeven dat er onbedoelde effecten zitten in de Visitor Entry Tax, maar is zij niet in staat gebleken er iets aan te veranderen. “Er wordt steeds beloofd dat de aanpassingen op korte termijn worden doorgevoerd, maar we zijn nu al meer dan 1 jaar verder, en er is nog niets aangepast in de regeling die zeer ongunstig uitpakt voor bepaalde bezoekers van het eiland. Het OLB toont zich hiermee inhalig”.