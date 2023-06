BHM dient goedgekeurde jaarrekeningen TCB en Bonaire Overheidsgebouwen in

KRALENDIJK- Bonaire Holding Maatschappij (BHM) heeft op 24 mei en 6 juni de jaarrekeningen met goedgekeurde accountantsverklaringen van dochtermaatschappijen Bonaire Overheidsgebouwen (BOG) en Tourism Corporation Bonaire (TCB) bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) ingediend.

Het gaat om de jaarrekeningen van 2018 tot en met 2021. De cijfers geven hiermee volgens de externe accountant een realistisch beeld van de financiële situatie van de twee vennootschappen.

BHM directeur-bestuurder Adely Susana-Jansen is trots op de geleverde prestatie. “Voor BHM is dit een mijlpaal, om na zoveel jaren eindelijk en alsnog gecontroleerde en goedgekeurde jaarcijfers te kunnen overleggen. Wij zijn enorm blij dat we zo ver zijn gekomen en nu vooruit kunnen kijken. Mijn streven is dan ook dat onze dochtermaatschappijen up-to-date blijven met hun financieel huishouden, conform de beginselen van goed bestuur en de statuten.”

Susana-Jansen werd in november 2020 aangesteld om voornamelijk aan de verbetering van ‘corporate governance’ van de nv’s die onder BHM vallen te werken.

Overige dochtermaatschappijen

Volgens BHM zal de komende periode dan ook intensief gewerkt worden aan het verkrijgen van goedgekeurde jaarcijfers van Telbo (2020-2022), Selibon (2018-2022), BonLab (2017-2022), TCB en BOG (2022).