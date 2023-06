Mannen praten over gevoelens en emoties bij Mental Health Care Caribbean

KRALENDIJK- Afgelopen donderdagavond vond een workshop plaats bij Mental Health Caribbean, waar alleen mannen aan konden deelnemen.

De bedoeling van de workshop was om mannen ongehinderd en vrij te laten praten over hun gevoelens en emoties.

Psycholoog Shandery Rosalina en psychiater Glenn Helberg begeleidden de bijeenkomst. Zij lieten deelnemers onder meer zien dat, hoewel vaak gedacht wordt dat er grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen als het gaat over gevoelens en emoties, die verschillen vaak helemaal niet zo groot zijn. Wel wordt gezien dat mannen, onder meer in het Caribisch gebied, niet zo makkelijk praten over hun gevoelens en emoties.

Deelnemers vonden de workshop zo interessant dat de oorspronkelijke duur van 2 uur, uitliep tot bijna drie uur.