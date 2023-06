Vacature Ziekenverzorgende | Verzorgende IG Kas di Kuido Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Ter versterking van ons team zijn wij op zeer korte termijn op zoek naar ziekenverzorgenden/ verzorgenden IG voor de afdeling Kas di Kuido (Verpleeghuis). In de functie van Verzorgende ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de verzorging en begeleiding van cliënten conform het zorgplan. Je ondersteunt cliënten bij ADL-activiteiten, verricht eenvoudige verpleegtechnische handelingen zoals onder andere eenvoudige wondverzorging, subcataan injecteren en het verwisselen van een katheterzakje en je zet volgens richtlijnen en afspraken, medicijnen klaar. Een belangrijk onderdeel van je functie is dat je goed weet in te spelen op de behoeften en wensen van de cliënt en dat je de cliënten stimuleert of stabiliseert in de zelfredzaamheid op het gebied van verzorgende werkzaamheden. Naast je verzorgende en begeleidende werkzaamheden zal je de cliënten ook begeleiding bieden bij activering en ontspanning.

Je hebt een diploma Verzorgende op MBO 3 niveau;

Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;

Je bent beschikbaar voor minimaal 1 jaar;

Je kan gemakkelijk zowel mondeling als schriftelijk informatie verstrekken aan cliënten, hun familie en medewerkers;

Je werkt conform protocollen;

Je bent betrouwbaar, geduldig en je hebt een goed inlevingsvermogen;

Je kan goed systematisch en gestructureerd werken en signaleert/ rapporteert tijdig veranderingen in de cliëntsituatie;

Je beheerst de Nederlandse taal en bij voorkeur Papiaments. Spaans en Engels is een pré.

Dit bieden we je

De functie van Ziekenverzorgende is ingedeeld in Functiegroep 30 met een salaris van minimaal $ 1.872,00,- en maximaal $ 2.592,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek.

Daarnaast bieden wij jou een pensioenregeling, een 13e maand, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste twee maanden.

Naast deze Verhuisregeling bieden we vanuit FM een gratis cursus Papiaments aan.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Amber den Heijer via Email: [email protected]

Bekijk de vacature op: https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/ziekenverzorgende-verzorgende-ig-kas-di-kuido-verpleeghuis