Vacature Resort Attendent Bonaire

Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant, waar de dolfijnen regelmatig vlak voor de kust langskomen zwemmen. Tevens vliegen er bij zonsopkomst en -ondergang regelmatig flamingo’s langs het park. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden onze gasten een ontspannen omgeving met twee zwembaden, een heerlijk strand, verschillende restaurants, een duikschool en luxe sportvoorzieningen. Ook is er een conferentiecentrum.

In verband met vervanging zijn wij per direct op zoek naar een:

Resort Attendant

Jij zorgt ervoor dat onze gasten zich thuis voelen op een perfect onderhouden terrein. Een hele verantwoordelijkheid en een geweldige uitdaging om de uitstraling van Delfins samen met je team van de Resort Attendants met trots te kunnen onderhouden. Gastvrijheid en kwaliteit staan voorop. Daar heb jij met samen met je team een grote rol in; het ziet er buiten dankzij jou fantastisch uit!

Wat ga je doen?

Je zorgt dat het strand netjes verzorgd en schoon is, en dat de bedjes met hun parasol gereed staan om onze gasten een fijne dag te bezorgen. Rondom het zwembad is het schoon en opgeruimd, de parkeerplaatsen en ook de rest van het overige terrein is goed verzorgd. Ook afsoppen en schoonspuiten hoort bij je werk. Je controleert het meubilair of alles nog heel is en indien nodig verricht je lichte herstelwerkzaamheden. Is iets kapot, dan meld je het aan je supervisor. Het werk is zo ingedeeld dat je elke dag een andere werkomgeving hebt, het gaat nooit vervelen!

Wat vragen wij:

Je hebt oog voor onze gasten

Je wilt dat het resort er perfect uitziet zodat zij een fijne vakantie beleven

Jij hebt een echte hands-on mentaliteit en bent precies met opruimen

Je bent gemotiveerd om de fijne kneepjes van het vak te leren!

Je hebt oog voor detail

Je bent een harde werker met een goede conditie

Je bent bereid op ook in weekenden en onregelmatig te werken

We werken binnen het hotel als een team, samenwerken en communiceren vind jij ook erg belangrijk!

Samen met jouw collega’s maak jij van elke dag een nieuw avontuur

Wat bieden wij?

Je komt in een team met leuke en gemotiveerde collega’s. Je ontvangt een marktconforme beloning. Hiernaast vinden we in ons resort persoonlijke ontwikkeling belangrijk en kun je binnen je functie ook andere taken oppakken.

Solliciteren

Schriftelijke sollicitaties voorzien van je cv en een motivatie kan je richten aan [email protected]