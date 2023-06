Vacature Marketing Assistent Bonaire

Text in Papiamentu and English below.

Op zoek naar Creatieve Marketing Tovenaars!

We roepen alle innovatieve en gemotiveerde Marketing Experts op het eiland! Van den Tweel Caribbean heeft JOU nodig! Laat je creativiteit losgaan, vorm super coole campagnes en breng ons organisatie naar nieuwe hoogten. Sluit je aan bij ons dynamische team, maak een echte impact en revolutioneer de marketing op ons prachtige eiland!

Je komt te werken voor zowel de Warehouse Bonaire, Van den Tweel Supermarkt en Fresh Supplier Bonaire.

Solliciteer nu en laten we samen marketing-magie creëren!

PAPIAMENTU:

Nos ta buskando É persona perfekto pa uni nos den nos tim Épiko di Marketing!

Van den Tweel Caribbean ta yama tur persona ku tin eksperensia den area di Marketing! Bo ta kla pa un trabou ameno, kreativo i ku lo yuda bo krese? NOS MESTER DI BO!

Liberá bo kreatividat, asistí pa forma kampañanan “out-of-the-box” i yuda nos organisashon yega na un otro nivel. Uni nos ekipo dinámiko pa asina bo tambe por hasi un impakto berdadero na e merkadeo riba nos isla bunita!

Apliká awe mes i laga nos krea magia di huntu!

ENGLISH:

Seeking Creative Marketing Wizards! Join us on our Epic Journey!

Calling all innovative and motivated Marketing Experts on the island! Van den Tweel Caribbean needs YOU!

Unleash your creativity, shape groundbreaking campaigns, and take our organization to new heights. Join our dynamic team, make a real impact, and revolutionize marketing on our beautiful island!

You will be working for Warehouse Bonaire, Van den Tweel Supermarket, and Fresh Supplier Bonaire.

Apply now and let’s create marketing magic together!